Ученые рассказали о положительном влиянии зеленых насаждений на умственное развитие детей

07.09.2020, 19:17, Разное

Бельгийские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили влияние наличия зелёных насаждений на умственное развитие детей, проживающих в близлежащий районах. По словам исследователей, присутствие разнообразной флоры оказывает ощутимый положительный эффект на интеллектуальный уровень подрастающего поколения.

В исследовании ученых, представляющих Университет Хасселта (Бельгия), приняли участие более шести сотен детей, возрастной диапазон которых составил от 10 до 15 лет. Путем специальных тестирований производилась оценка уровня интеллекта представителей молодого поколения, также принимались во внимания особенности местности, вблизи которой проживали дети. В результате выяснилось, что факт увеличения плотности зеленых насаждений всего на 3% был связан с повышением IQ живущих в такой среде подростков на 2,6 балла. При этом специалисты отметили, что социально-экономический статус исследуемых не играл особой роли. “Наши результаты показывают, что зелёные насаждения в жилых районах могут быть полезны для интеллектуального и поведенческого развития детей, живущих в городе”, – резюмировали они.

Примечательно, что научное объяснение вышеуказанной тенденции учеными пока найдено не было. Однако имелись сопутствующие факторы: в хорошо озелененных районах дети проявляли меньшую подверженность стрессам и психологическим расстройствам от шумовых воздействий, а также обладали большими возможностями для “живого” общения со сверстниками. По мнению специалистов, результаты исследования следует учитывать архитекторам и представителям местной администрации при проектировании территорий для строительства жилых районов.