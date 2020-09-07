Голый Дибров – Личное мнение
07.09.2020, 19:13, Разное
Шестидесятилетний чудак Дмитрий Дибров заявил в интервью о том, что:
а) он не импотент,
б) у них с женой Полиной есть тайная комната страсти,
в) он и жена спят голыми.
Да, так и заявил: «Всегда спим раздетыми».
Посмотрите на этих двоих и ответьте честно: «Вам Полинку не жалко»?
Цветущая молодая баба чуть ли не с 17 лет живёт со старпёром. Хотя в моей системе координат Дибров уже даже на старпёра не тянет. Лично мне он больше напоминает мягкую бабушку, чем мужика с твёрдым членом.
Нет, вы только вообразите сильную, сисястую, здоровую девку в тайной комнате страсти с пенсионером после инсульта. Вообразили?
Это Дима ещё относительно молод.
Ну, разве вам её не жалко?
Да такой девке — под стать молодой футболист или сёрфер в койке, а лучше — целая команда. Казак с шашкой наголо. Но никак не, простите, бабушка Дима.
Смотри, Полинка, налево! Никто тебя за это не осудит.
Неужели перелёты бизнес-классом и наличие домработницы в доме, которая вместо тебя закинет в посудомойку тарелки и вымоет пол, стоят жизни с таким?
Сейчас найдутся те, кто скажут, что Полина детей родила, и это — главное.
Ну, не знаю.
Родить можно и, на мой взгляд, нужно было от молодого: высокого, красивого, под стать себе. А никак не от потрёпанной бабушки, которая в ближайшее десятилетие затрахает своими болячками, а потом сыграет в ящик, вместе с Полинкиной молодостью.
Хочется надеяться, что у девки хватает ума хотя бы потрахиваться на стороне. Однако интуиция подсказывает, что чудаковатая бабушка Дима за внучкой повсюду таскается и нудит про тайную комнату.
Как считаете, стоит ли жизнь в достатке походов в тайную комнату страсти со старичком? Почему?
Источник: Лена Миро
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет