 

Голый Дибров – Личное мнение

07.09.2020, 19:13, Разное

Шестидесятилетний чудак Дмитрий Дибров заявил в интервью о том, что:

а) он не импотент,
б) у них с женой Полиной есть тайная комната страсти,
в) он и жена спят голыми.

Да, так и заявил: «Всегда спим раздетыми».

Посмотрите на этих двоих и ответьте честно: «Вам Полинку не жалко»?

Цветущая молодая баба чуть ли не с 17 лет живёт со старпёром. Хотя в моей системе координат Дибров уже даже на старпёра не тянет. Лично мне он больше напоминает мягкую бабушку, чем мужика с твёрдым членом.

Нет, вы только вообразите сильную, сисястую, здоровую девку в тайной комнате страсти с пенсионером после инсульта. Вообразили?


Это Дима ещё относительно молод.

Ну, разве вам её не жалко?

Да такой девке — под стать молодой футболист или сёрфер в койке, а лучше — целая команда. Казак с шашкой наголо. Но никак не, простите, бабушка Дима.


Смотри, Полинка, налево! Никто тебя за это не осудит.

Неужели перелёты бизнес-классом и наличие домработницы в доме, которая вместо тебя закинет в посудомойку тарелки и вымоет пол, стоят жизни с таким?

Сейчас найдутся те, кто скажут, что Полина детей родила, и это — главное.

Ну, не знаю.

Родить можно и, на мой взгляд, нужно было от молодого: высокого, красивого, под стать себе. А никак не от потрёпанной бабушки, которая в ближайшее десятилетие затрахает своими болячками, а потом сыграет в ящик, вместе с Полинкиной молодостью.

Хочется надеяться, что у девки хватает ума хотя бы потрахиваться на стороне. Однако интуиция подсказывает, что чудаковатая бабушка Дима за внучкой повсюду таскается и нудит про тайную комнату.

Как считаете, стоит ли жизнь в достатке походов в тайную комнату страсти со старичком? Почему?

Источник: Лена Миро



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