Протесты в Беларуси, день 30

07.09.2020, 19:05, Разное

Что происходит?

16:04, сегодня

Предполагаемый момент похищения Колесниковой попал на видео

15:53, сегодня

Евросоюз — о похищении Марии Колесниковой

«Произвольные аресты и похищения людей по политическим мотивам в Беларуси, в том числе жестокие действия в отношении Андрея Егорова, Ирины Сухий и Марии Колесниковой, недопустимы. Власти должны прекратить запугивать жителей и нарушать собственные законы и международные обязательства», — прокомментировал в твиттере глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«Вместо того, чтобы общаться с гражданами Беларуси, уходящая власть пытается цинично устранять одного за другим. Похищение Марии Колесниковой в Минске — позор. В 21 веке применяются сталинские методы НКВД. Она должна быть освобождена немедленно», — написал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

15:41, сегодня

Латушко: за время акций протеста в Беларуси были задержаны более 10 тысяч человек

Член Координационного совета оппозиции добавил, что по факту нарушений прав протестующих со стороны властей в Беларуси не возбуждено ни одного уголовного дела.

14:33, сегодня

Член Координационного совета Павел Латушко, который на прошлой неделе уехал из страны, заявил, что ему поставили ультиматум: или он уезжает из Беларуси, или его привлекают к уголовной ответственности, пишет ТАСС. Он добавил, что в ближайшее время надеется вернуться на родину.

14:24, сегодня

Адвокат Марии Колесниковой, которую сегодня похитили неизвестные, заявила РИА Новости, что до сих пор не знает о ее местонахождении.

В Координационном совете (КС) оппозиции назвали «незаконным» похищение Колесниковой и отметили, что такие действия «не могут привести ни к какому другому результату кроме обострения ситуации в стране, углубления кризиса и дальнейшего нарастания протестов».

КС требует немедленного освобождения Марии Колесниковой, Лилии Власовой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова.

14:00, сегодня

У кафе, где вчера во время акций протеста силовики и неизвестные в масках разбили витрину, выстроилась большая очередь, чтобы поддержать владельцев заведения.

Фото: Чай з малинавым варэннем

13:32, сегодня

Светлана Тихановская — о похищении Марии Колесниковой и ее команды

«Власть занимается террором, по-другому это не назовешь. Похищения Марии Колесниковой, Антона Роднянкова и Ивана Кравцова — это попытка сорвать работу Координационного Совета, и запугать его членов. Власти ошибаются, когда думают, что это нас остановит. Чем больше они запугивают, тем больше людей будет выходить на улицу. Мы продолжим борьбу, будем добиваться освобождения всех заключенных и проведения новых честных выборов», — приводит слова Тихановской телеграм-канал «Пул Первой».

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