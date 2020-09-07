Бум «фуфломицинов»: в России взлетел спрос на сомнительные препараты

07.09.2020, 19:00, Разное



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Авторы Telegram-канала ссылаются на данные российских аптечных сетей, согласно которым за шесть месяцев рокового 2020 года россияне потратили на безрецептурные лекарства на 15 миллиардов рублей больше, чем годом ранее. Самый большой всплеск продаж пришелся на март-апрель, в первую очередь на лекарства от простуды и гриппа, что и логично: именно в это время вся страна сидела в жестком карантине, а государственные СМИ сурово и подробно рассказывали об опасности коронавируса.

Первенство в рейтинге самых продаваемых лекарств уверенно держит Ингавирин — противовирусный препарат, иммуномодулятор, который распространяется только в России. Препарат не имеет доказанной эффективности, механизм противовирусного действия витаглутама — действующего вещества, – неясен. Объем продаж Ингавирина в первом полугодии составил более 3,4 миллиардов рублей. Головокружительный успех его производителю — фармкомпании «Валента фармацевтика», – обеспечил мэтр отечественной пульмонологии академик Александр Чучалин. В конце марта в эфире телеканала Россия-1 ученый заявил о том, что Ингавирин обладает «высокой активностью» и его можно применять для профилактики коронавируса. До сих пор не было не опубликовано ни одного исследования об эффективности применения этого лекарства с целью защиты от COVID-19, однако в разных регионах РФ врачи прописывают его больным с легким течением и членам семьи заболевших в качестве профилактики.

Второе место в рейтинге самых продаваемых лекарств занимает Детралекс — препарат для борьбы с варикозным расширением вен нижних конечностей. Объем продаж составил 3,078 миллиардов рублей. Возможная причина его сезонной популярности в том, что с приближением лета многочисленные представительницы «сидячих» профессий озаботились здоровьем и красотой своих ног.

«Бронзу» в этом рейтинге взял старый добрый Мирамистин — антисептик с противогрибковым действием и антимикробным действием. Феноменальный объем продаж лекарства – 2,8 миллиарда рублей — с большой вероятностью обеспечил коронавирус. В начале пандемии пользователи соцсетей и даже СМИ делились рецептами профилактики от инфекции и рекомендовали полоскать горло и обрабатывать поверхности этим антисептиком. Между тем, эффективность мирамистина в профилактике COVID-19 пока не изучалась.

В рейтинг самых продаваемых лекарств также попал Арбидол (торговое название умифеновира) — самый знаменитый российский «фуфломицин». В начале года препарат был на слуху благодаря агрессивному маркетингу: его изготовители ка каждом углу убежденно рассказывали, что им можно вылечиться от COVID-19. На фоне рекламы продажи Арбидола всего за три недели выросли на 18% по сравнению с прошлым годом. В итоге ФАС заподозрила производителя в недобросовестной рекламе и пригрозила судебной тяжбой. Несмотря на то, что данных об эффективности Арбидола в лечении COVID-19 до сих пор нет, Минздрав включил умифеновир в очередную версию Временных методических рекомендаций профилактики и лечения коронавирусной инфекции.

В рейтинг попали и другие препараты с недоказанной эффективностью, которые рекомендуют для профилактики и лечения коронавирусом не только пользователи в соцсетях, но и врачи: Кагоцел, АЦЦ, Эргоферон, Бронхо-мунал. Нашлось в этом списке место и для «народного» гепатопротектора Эссенциале, спрос на который традиционно взлетает в периоды праздников. К сожалению, это лекарство также не имеет доказанной эффективности.