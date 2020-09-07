Ученые: Воспаление щитовидной железы может вызвать тревожные расстройства

07.09.2020, 18:53, Разное

Ученые установили связь между воспалением щитовидной железы и развитием тревожных расстройств. Результаты их работы представлены на онлайн-конференции ECE 2020.

Ученые подчеркивают, щитовидная железа отвечает за выработку гормонов тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3), необходимых для функционирования сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, мышц, костей и мозга. Вследствие неправильной выработки антител, атакующих железу, происходит ее повреждение. Специалисты изучили работу органа у 29 мужчин и 27 женщин, испытывающих повышенную тревожность и панические атаки. Используя ультразвук, исследователи оценивали функционирование железы и уровень выработки ее гормонов. У пациентов с тревожными расстройствами были обнаружены признаки воспаления органа, однако его работа не была нарушена, а выработка гормонов осуществлялась в нормальном количестве.

Специалисты отмечают, результаты исследования показывают важную роль эндокринной системы в развитии у человека тревожных состояний. Эта информация даст возможность пациентам получить эффективное лечение, улучшающее работу щитовидной железы и положительно отражающееся на их психическом здоровье.