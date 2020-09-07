Поступок Меган Маркл и принца Гарри возмутил их поклонников

07.09.2020, 18:53, Разное

Меган Маркл и принц Гарри отказались от организации благотворительного мероприятия для фонда помощи инвалидам боевых действий. Такой поступок пары вызвал негодование даже у их самых верных поклонников.

Весной этого года после переезда в США принц Гарри с супругой согласились активно поучаствовать в организации мероприятия для фонда Invictus Games, направленного на сбор средств для военнослужащих. Оно должно было пройти в Калифорнии при участии Бейонсе и Эда Ширана. По предварительной информации, на благотворительном проекте ожидалось собрать не менее полутора миллионов долларов. Однако после подписания контракта со студией Netflix на производство фильмов и программ для детей супруги объявили о выходе из участников мероприятия, и оно было отменено. По информации представителей фонда, за период пандемии коронавируса они использовали практически весь свой бюджет, поэтому деньги были им очень необходимы. Адвокат супругов сообщил, причиной такого решения стал «конфликт интересов», поскольку транслировать благотворительное мероприятие должна была компания Amazon, являющаяся конкурентом Netflix. Принц Гарри с супругой, не желая огорчать своих деловых партнеров, контракт с которыми должен принести им не менее 100 миллионов долларов, приняли решение отказаться от сотрудничества с Amazon.