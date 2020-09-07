 

Медики назвали 5 лучших продуктов-защитников от болезней

07.09.2020, 18:53, Разное

Зарубежные медики представили вниманию 5 лучших продуктов-защитников от болезней. Одним из таких вариантов является лук, богатый мощными антиоксидантами.

Диета имеет прямое отношение к состоянию здоровья, поэтому следует внимательно подходить к выбору пищи. При правильном подходе организм получит все необходимые ему полезные вещества, что приносит огромную пользу иммунной системе.

Как отмечают медики, именно светлые продукты особенно ценны в этом отношении, к которым как раз и относится лук, имеющий в своем составе витамины А, С, РР, В1, В2, В9, микроэлементы, в числе которых кальций, магний, калий, фосфор. Многолетнее травянистое растение обладает мощными бактерицидными свойствами, в связи с чем заслуженно входит в число продуктов-защитников от болезней. Чеснок не менее ценен со стороны противостояния недугов, так как в нем содержатся аллицин и кверцетин, известные своими противораковыми, противовоспалительными свойствами.

В список продуктов-защитников от болезней внесена и цветная капуста, содержащая и рекордное количество аскорбиновой кислоты, и огромное – витаминов и микроэлементов, что позволяет довольно быстро улучшить самочувствие при недомогании. В свою очередь грибы богаты витамином D, имеющим прямое отношение к иммунитету.

Также медики советуют не забывать про йогурт, так как он обеспечивает организм примерно 35% суточной потребности в кальции. При этом содержит полезные для желудка бактерии и помогает усилить защитные силы организма.



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