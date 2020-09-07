 

Hyundai и Kia отзывают 591 тысячу автомобилей в США

07.09.2020, 18:31, Новости дня

Известные компании Hyundai и KIA сообщили о планах отозвать на американском рынке модели KIA Optima, KIA Sorento и Hyundai Santa Fe.

В свою очередь, причина состоит в вероятной утечке тормозной жидкости, а также риске возгорания силового агрегата. Под отзыв попадают порядка 591 тысячи машин, проданных на рынке США. Речь идет о моделях, которые были проданы в период с 2013 по 2015 годы. Кроме того, именно за счет утечки тормозной жидкости существует риск возгорания внутри мотора.

Известно, что первая партия неисправных машин отправится в сервисные центры KIA уже к 15 октября, а модели Hyundai – 23 октября. В компаниях анонсировали, что все работы по исправлению дефектов будут осуществлены за счет предприятий.



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