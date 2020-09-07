В РФ стартовал прием заказов на седан Lexus ES 250 Advance

07.09.2020, 18:27, Новости дня

Премиальный японский бренд Lexus объявил о старте предварительных заказов на спецверсию седана Lexus ES 250 Advance в России.

Приобрести указанную модификацию можно по цене от 3,07 миллиона рублей. Отличить седан можно по увеличенным 18-дюймовым дисками, а также накладкам на порогах. В салоне ES 250 Advance применили 12,3-дюймовый дисплей мультимедийного центра, а также установили слот для беспроводной зарядки различных гаджетов.

В свою очередь, новинка отличается обогревом руля, датчиком дождя, а также имеет расширенные опции безопасности. Седан также может похвастаться системой мониторинга слепых зон, а также ассистентом подъема по склону. Под капотом седана ES 250 Advance установлен 2,5-литровый бензиновый двигатель на 200 л.с. мощности.