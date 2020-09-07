 

Трамп: пресс-конференция по случаю Дня труда

07.09.2020, 18:38, Новости дня

Президент США Дональд Трамп объявил о проведении в понедельник, 7 сентября, пресс-конференции, приуроченной к отмечаемому в этот день празднику – Дню труда.

«Проведу пресс-конференцию по случаю Дня труда – сегодня, в Белом доме, в час дня», – написал президент в «Твиттере».

«Число рабочих мест и возобновление экономической (активности) выглядят превосходно», – добавил президент.

Напомним, что День труда – праздник, посвященный американским трудящимся и связанный с историей рабочего движения в США.

Борьба за права рабочих и, в частности, за учреждение праздника в честь трудящихся некогда началась на уровне штатов, которые, один за другим, стали принимать законы о чествовании простых рабочих. 28 июня 1894 года Конгресс США ввел федеральный праздник, выбрав для Дня труда первый понедельник сентября.



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