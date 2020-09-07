Джейден Смит спровоцировал слухи о романе с Софией Ричи

07.09.2020, 18:35, Разное

22-летняя дочь Лайонела Ричи София и 22-летний сын Уилла Смита и Джады Пинкетт-Смит Джейден спровоцировали слухи о своем романе. Молодые люди, которые ранее состояли в непродолжительных отношениях, провели вместе день на пляже в Малибу. Они смеялись, обнимались и флиртовали друг с другом, а вечером отправились на двойное свидание в ресторан Nobu – вместе с актером Мойзесом Ариасом и его девушкой.

Они провели день, играя на пляже вместе с друзьями. София и Джейден не отрывали друг от друга взгляд, плавали вместе и обнимались. Они держались за руки, когда заходили и выходили из воды, а затем сжимали друг друга в объятиях,

– рассказал инсайдер E! News, отметив, что перед походом в Nobu они пропустили вдвоем по паре коктейлей в баре.

София Ричи Джейден Смит

Отметим, в мае этого года стало известно, что София Ричи и бывший гражданский супруг и отец троих детей Кортни Кардашьян, 37-летний Скотт Дисик, разорвали отношения после трех лет романа. Об этом сообщили сразу несколько западных СМИ, ссылаясь на проверенные источники. Виной тому стал образ жизни Скотта – он вернулся к пагубным привычкам прошлого и из-за этого отправился в рехаб. В июле София и Скотт простили друг другу обиды и попробовали начать все сначала, но не срослось.

Что касается Джейдена Смита, он встречался с Одессой Адлон, дочкой голливудского продюсера Памелы Адлон и немецкого сценариста Феликса Адлона. Джейден и Одесса были вместе более двух лет, хотя периодически американские СМИ “разводили” влюбленных – однажды в прессу просочился слух, будто юный Смит нашел новую пассию на фестивале Coachella и весь вечер целовался с ней за кулисами. А в прошлом году, например, он ошарашил поклонников заявлением, что встречается с рэпером Tyler, the Creator.

Скотт Дисик и София Ричи Джейден Смит и Одесса Адлон