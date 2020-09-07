Как Киев и Вашингтон провалили спецоперацию “вагнеровцев” в Белоруссии

07.09.2020, 18:23, Разное

В конце прошлой недели в Верховной

раде Украины состоялось заседание, посвященное теме сотрудничества с Минском.

Не обошлось без перфоманса, как на Украине любят. Зал украсили бело-красными

флагами, под которыми во времена Великой Отечественной шли местные

коллаборационисты. А с трибуны звучали пламенные речи о необходимости смены

власти в Белоруссии.

Среди выступающих был депутат

Алексей Гончаренко, который ярко рапортовал о том, как важно Белоруссии сейчас

встать на путь истинный, а именно – бороться “за демократию и свободу, и вообще

существование страны”.

Не проходит в Незалежной и истерика на

тему “33 богатырей” из так называемой ЧВК “Вагнер”, пишет автор статьи. В Киеве

продвигается тема о предательстве операции по выманиванию бойцов ЧВК в высших

эшелонах власти. Сама операция заключалась в том, чтобы суметь посадить

на Украине борт, которым бойцы летели в Стамбул. Однако, как считают депутаты

Порошенко, у Зеленского кто-то слил эту информацию, и все накрылось медным тазом.

Представители США включили план “Б”

и, как это всегда бывает, заговорили о руке Москвы и “хайли-лайкли”. Информация

быстро дошла до Лукашенко, и конечно, Батька забеспокоился. Целью этого плана была провокация на конфликт между

Россией и Белоруссией. Однако и тут ничего не вышло. Второй целью было

обеспечение надежной крыши для боевиков из Украины, которым нужно было работать

на протестах в Белоруссии.

Главный редактор украинского портала “Цензор. net”

Юрий Бутусов первым сознался, что грязная провокация с “вагнеровцми” была

совместной операцией СБУ и Минобороны Украины, а спланирована она была

спецслужбами США.

“Эта операция проводилась не только

украинскими спецслужбами – она проводилась в сотрудничестве со спецслужбами США”,

– приводит “КП” цитату из выступления Бутусова.

Таким образом, заключает автор

статьи Александр Болгов, хорошо просматривается план Киева и Вашингтона

выстроить цепь недружественных России стран на едином пространстве от Балтики

до Черного моря. Украина в этой грязной игре не стыдится замараться даже самыми

дешевыми провокациями.