 

Как Киев и Вашингтон провалили спецоперацию “вагнеровцев” в Белоруссии

07.09.2020, 18:23, Разное

В конце прошлой недели в Верховной
раде Украины состоялось заседание, посвященное теме сотрудничества с Минском.
Не обошлось без перфоманса, как на Украине любят. Зал украсили бело-красными
флагами, под которыми во времена Великой Отечественной шли местные
коллаборационисты. А с трибуны звучали пламенные речи о необходимости смены
власти в Белоруссии.

Среди выступающих был депутат
Алексей Гончаренко, который ярко рапортовал о том, как важно Белоруссии сейчас
встать на путь истинный, а именно – бороться “за демократию и свободу, и вообще
существование страны”.

Не проходит в Незалежной и истерика на
тему “33 богатырей” из так называемой ЧВК “Вагнер”, пишет автор статьи. В Киеве
продвигается тема о предательстве операции по выманиванию бойцов ЧВК в высших
эшелонах власти. Сама операция заключалась в том, чтобы суметь посадить
на Украине борт, которым бойцы летели в Стамбул. Однако, как считают депутаты
Порошенко, у Зеленского кто-то слил эту информацию, и все накрылось медным тазом.

Представители США включили план “Б”
и, как это всегда бывает, заговорили о руке Москвы и “хайли-лайкли”. Информация
быстро дошла до Лукашенко, и конечно, Батька забеспокоился. Целью этого плана была провокация на конфликт между
Россией и Белоруссией. Однако и тут ничего не вышло. Второй целью было
обеспечение надежной крыши для боевиков из Украины, которым нужно было работать
на протестах в Белоруссии.

Главный редактор украинского портала “Цензор. net”
Юрий Бутусов первым сознался, что грязная провокация с “вагнеровцми” была
совместной операцией СБУ и Минобороны Украины, а спланирована она была
спецслужбами США.

“Эта операция проводилась не только
украинскими спецслужбами – она проводилась в сотрудничестве со спецслужбами США”,
– приводит “КП” цитату из выступления Бутусова.

Таким образом, заключает автор
статьи Александр Болгов, хорошо просматривается план Киева и Вашингтона
выстроить цепь недружественных России стран на едином пространстве от Балтики
до Черного моря. Украина в этой грязной игре не стыдится замараться даже самыми
дешевыми провокациями.



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