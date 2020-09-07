 

В Харьковской области из-за COVID-19 закрыты 18 школ и 14 детских садов

07.09.2020, 18:15, Новости дня

В Великобурлукском районе Харьковской области из-за распространения коронавирусной инфекции закрыли 18 школ и 14 детских садов, прекращена работа общественного транспорта и отменены массовые мероприятия. Об этом сообщил “Объектив” со ссылкой на председателя Великобурлукской райгосадминистрации Василия Сорокина.

Вспышку COVID-19 чиновник связывает с тем, что жители района перед началом учебного года активно выезжали в Харьков.

“Там общественный транспорт, учреждения торговли. Люди поехали за покупками к учебному году, вступать в вузы”, – отметил Сорокин.

По информации председателя райгосадминистрации, в районе работают только те заведения общественного питания, у которых есть возможность не контактировать с клиентами.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 3 сентября утвердила новые зоны эпидемической опасности распространения COVID-19.  Великобурлукский район был отнесен в “красной” зоне.

По состоянию на 7 сентября. в Украине подтверждено 138 068 случаев COVID-19, 2877 человек умерли, 62 606 пациентов уже выздоровели. В Харьковской области заболели 10 972 человек, умерли 235, выздоровели 3452 пациента.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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