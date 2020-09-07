Боевики на Донбассе разблокировали работу КПВВ “Новотроицкое”

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07.09.2020, 18:15, Новости дня

Боевики на Донбассе разблокировали работу контрольного пункта въезда-выезда “Новотроицкое”. Об этом 7 сентября сообщает Госпогранслужба Украины.

Российские оккупанты восстановили сегодня движение по дорожному коридору Донецк – Мариуполь, который проходит через КПВВ “Новотроицкое”. По состоянию на 15.00 пограничники пропустили на временно оккупированную территорию Украины 12 автомобилей и 147 человек. Движение в обратном направлении боевики замедлили – на подконтрольную Украине территорию проследовали девять автомобилей и 64 человека.

Бесперебойно на Донбассе продолжает функционировать только контрольный пункт въезда-выезда “Станица Луганская”. К 15.00 линию разграничения через этот пункт пропуска пересекли 2631 человек.

Полностью заблокированным со стороны оккупантов остается движение на КПВВ “Марьинка”.

10 июня Украина возобновила работу пунктов пропуска “Марьинка” и “Станица Луганская”, прерванную из-за вспышки коронавирусной инфекции. 22 июня возобновил работу КПВВ “Новотроицкое”.

С 28 июня руководство террористической организации “ДНР” ввело запрет на пересечение линии разграничения с подконтрольной украинскому правительству территории.

Периодически боевики открывают КПВВ “Оленовка”, который расположен в транспортном коридоре с украинским КПВВ “Новотроицкое”. Они называют периодическое возобновление работы КПВВ “гуманитарным коридором”. При этом выехать с оккупированной территории можно при наличии украинской прописки, пропуск на оккупированную территорию производится по заранее согласованным спискам “республиканского штаба по коронавирусу”. Все прибывшие с подконтрольной украинскому правительству территории лица обязаны пройти двухнедельную обсервацию в больницах.

Руководство операции Объединенных сил, в том числе и Государственной пограничной службы, предоставляет возможность пропуска людей через КПВВ “Станица Луганская”, “Марьинка” и “Новотроицкое”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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