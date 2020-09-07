 

“Сердце замерло”. Участник “Танцев со звездами” Цимбалюк едва не уронил партнершу. Видео

07.09.2020, 18:15, Новости дня

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Видео: Танці з зірками / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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