Мнение: Абсурд с Навальным не вписывается в практику спецслужб

07.09.2020, 17:48, Разное

Ситуация с внезапной комой Алексея Навального окончательно превратилась в политическую игру – а, вероятнее всего, так и затевалась. И дело даже не в заявлениях ЕС и США о возможных новых санкциях против России, а также в спекуляциях на тему необходимости остановить «Северной поток – 2». Всё это лишь дополняет картину и снимает вопросы о целях и бенефициарах. Ключевым же моментом, превратившим эту историю в новую «скрипалиную песнь» стало возникновение в ней «Новичка».

Всё это мы уже видели, когда в британском Солсбери, как утверждалось, отравили бывшего сотрудника ГРУ, перебежчика Сергея Скрипаля, поменялись лишь фигуранты событий. Именно тогда широкая общественность впервые услышала о «Новичке», который якобы и стал орудием покушения. Заговорили о нём тогда не случайно – фактически, единственным аргументом Запада при выдвижении обвинений в адрес Москвы стали заявления, что «секрет» этого вещества якобы известен только России, которая его и разработала.

И это, конечно же, абсолютная дезинформация. Во-первых, это не одно, а целая группа из нескольких десятков фосфорорганических отравляющих веществ (ОВ) нервно-паралитического действия, ингибиторов ацетилхолинэстеразы. Во-вторых, само название «Новичок» – не официальное. Как подчёркивали в МИД России, НИОКР с таким обозначением в нашей стране не было. Запад, судя по всему, позаимствовал этот термин у одного из участников разработки этих ОВ Вила Мирзаянова. Не исключено, что учёные просто называли так своё детище в обиходе, а может и вовсе это выдумка самого Мирзаянова. Что же касается отдельных нервных агентов, то им присваивались буквенно-числовые обозначения: А-230, А-232, А-242, А-234 и т.д. Скрипали, как утверждалось, были отравлены A-234.

В-третьих, разработка данных веществ велась не в России, а ещё в СССР. По словам одного из учёных, трудившихся над этими ОВ, работа осуществлялась по заказу советского Минобороны в качестве одного из аспектов секретной программы по созданию химического вооружения «Фолиант». Однако не стоит забывать, что ещё в 1987 году в ходе работы над Конвенцией о запрещении химоружия, Советский Союз сообщил о прекращении всех разработок на данном направлении. Больше они в нашей стране не возобновлялись, а сами запасы таких вооружений были полностью ликвидированы в 2017 году. Причём это подтверждали и в ОЗХО, которая неоднократно проводила инспекции на российской территории.

Кроме того, на самом деле «секрет» веществ указанной группы известен широкому кругу стран. В мировой научной литературе эти ОВ фигурировали как минимум с 1995 года. В Минобороны РФ отмечали, что спектр одного из них был представлен в базе данных Американского Института Стандартов в версии 1998 года, однако позднее записи удалили.

На сайте британского Королевского химического общества информация об А-234 содержится до сих пор. Уже упоминавшийся Вил Мирзаянов в середине 1990-х годов эмигрировал в США, и в 2008-м опубликовал там книгу, в которой, по собственным словам, описал химическую формулу одного из нервных агентов группы (судя по всему, того же А-234).

В свою очередь, президент Чехии Милош Земан заявлял, что в его стране в небольшом количестве производился «Новичок». То есть все необходимые сведения, а значит и возможность синтеза в лабораториях были доступны как Соединённым Штатам, так и европейским странам, да вообще кому угодно. «Монополия» же РФ на «Новички» – не более, чем выдумка западных политиков.

А теперь давайте вернёмся к ситуации и представим, что власти некой страны вдруг вознамерились кого-то ликвидировать. Совершенно глупо было бы использовать для этого яд, в применении которого их ранее уже обвиняли. Да ещё и потом отпускать жертву на лечение в другую страну. Зачем? Специально, чтобы эту отраву могли обнаружить? То есть на Западе считают полными идиотами то ли руководство России, то ли вообще всю мировую общественность, которой они преподносят подобную информацию. Кроме того, речь ведь идёт о чрезвычайно мощном ОВ.

Все мы хорошо помним и очистку военными города Солсбери от его следов, и якобы отравившихся на месте происшествия полицейских, и погибшую спустя несколько месяцев британку Дон Стёрджес, и кремированного кота Скрипаля (из опасений, что на его теле могли остаться частицы ядовитого вещества). Однако ни в кафе, где пил чай Алексей Навальный, ни в самолёте, на котором он летел, ни в больнице, куда его отвезли, никто больше не пострадал. Видимо, в РФ «Новичок» уже следов не оставлял.

Зачем вообще использовать для устранения какого-либо отдельно взятого человека химоружие, предназначенное для массового поражения? Дело тут не только в стрельбе из пушки по воробьям, но и в опасности возникновения сопутствующих жертв. Да и шансы раскрыть себя резко повышаются. Даже если допустить, что мощное ОВ адаптировали для точечного применения против одной конкретной цели, то всё равно у любых спецслужб есть куда более простые и эффективные способы подстроить чью бы то ни было смерть, не оставляя следов. От автокатастрофы до нападения хулиганов. Тем более велик этот выбор, если «ликвидаторы» действует на собственной территории.

Отдельный вопрос – почему все, кого якобы хотели устранить с помощью «Новичка», выжили? Один раз это ещё можно было бы объяснить ошибкой. Так, Вил Мирзаянов утверждал, что Скрипали не погибли якобы только благодаря падению концентрации вещества в условиях высокой влажности в Британии (правда, в ОЗХО заявляли, что этот нервный агент устойчив к погодным условиям). Но дважды наступить на те же грабли – это уже из разряда фантастики. Да ещё и во второй раз в максимально благоприятной обстановке – находясь у себя в стране. Причём вместо того, чтобы завершить начатое, жертву почему-то отправляют на лечение. Это что, «ликвидаторов» внезапно замучала совесть?

Таким образом, если последовать логике заявлений о том, что за случившимся с Навальным якобы стоит Россия, отравившая его веществом из группы «Новичков», то вырисовывается совершенно абсурдная ситуация. Она не вписывается не только в рамки практики спецслужб, но даже в понятие о банальном здравом смысле. На этом фоне куда более реалистичной выглядит версия о довольно топорной политической провокации, подстроенной Западом, у которого, в отличие от России, есть для этого все мотивы.