 

Мужчина во Франции взорвал дом, пытаясь убить муху

07.09.2020, 17:48, Новости дня

Пожилой француз взорвал собственный дом, пытаясь убить муху электрической мухоловкой, информирует Sud Ouest.

Как информирует издание, 82-летний житель Франции попытался убить насекомое электрической мухоловкой, но из-за неисправности газового баллона в частном доме пенсионера произошла утечка газа, и искра от мухоловки спровоцировала взрыв, передает РИА «Новости».

Мужчина получил легкий ожег руки, а его дом теперь непригоден для проживания из-за обрушения потолка.

Ранее сообщалось, что Великобритания подверглась нападению гигантских немецких «пьяных» ос, которые очень агрессивны и могут без причины нападать на людей.



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