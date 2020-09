Коронавирус и другие картинки мира

07.09.2020, 17:45, Разное

Лучшие снимки знаменитого международного фотофестиваля Visa pour l'image-2020.

Во французском городе Перпиньяне до 27 сентября проходит знаменитый международный фестиваль фотожурналистики Visa pour l’image — 32-й по счету. «Новая газета», которая давно дружит с фестивалем, выбрала несколько снимков. В самой престижной номинации — Visa d’or News — победил известный итальянский военный репортер Фабио Буччиарелли. Он получил награду за репортажи о борьбе с коронавирусом в Италии. Но в подборке «Новой» — не только и не столько эта война, хоть она в этом году и изменила картину мира.

После лесного пожара, произошедшего в 2016 году рядом с кварталом Тимберлеа, в Форт МакМеррей (Канада). © Ian Willms / Panos Pictures НПЗ Imperial Oil около Амдживаанга (провинция Онтарио), в «химической долине», зоне в 39 км², где сконцентрировано 40% нефтехимической промышленности Канады. © Ian Willms / Panos Pictures «Я сказала мужу, что на меня напали. Добавила: «Я пройду несколько месяцев терапии, и все это будет для меня в прошлом». Но на исходе четырех месяцев лечения, в ноябре, после очередного ежедневного сеанса, разрыдалась в своей машине. Я осознала, что работа только лишь начинается».© Rosem Morton / CNN.com Лауреат 2020 Visa d’or в номинации «Ежедневная пресса» (вручается при поддержке Perpignan Méditerranée Métropole) Протестующий, задержанный полицией в ходе яростных протестов в день 70-летия создания Китайской народной республики. Гонконг. 1 октября 2019.© Anthony Wallace / AFP Лауреат премии города Перпиньяна Rémi Ochlik 2020.

В центре Гонконга лицеисты включили фонарики на телефонах в ходе антиправительственной манифестации. 22 августа 2019.© Nicole Tung Волонтеры Красного Креста приезжали за 60-летним Клаудио Травелли, но он предпочел остаться дома. На следующий день его состояние ухудшилось, и бригада вернулась, чтобы отвезти его в больницу. Ченато-Сотто (Ломбардия), Италия. 15 марта 2020.© Fabio Bucciarelli для The New York Times. Лауреат главной премии — Visa d’or News (вручается при поддержке Département des Pyrénées-Orientales)ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Жить объективно страшно. Лучшие фотографии фестиваля Visa pour l’image-2017 «Каждый вечер в 19 часом на углу 77-й улицы и Лексингтона, медицинский персонал больницы Lenox Hill выходит на улицу, и жители квартала выражают им свою благодарность. И каждый раз я видел среди участников эту женщину, Нору. Она обычно отказывалась фотографироваться, но в этот раз остановилась, и долго смотрела в объектив… Этот взгляд Норы резонирует в каждом из нас: в нем – чувство страха, растерянности и надежды на будущее… И в то же время – готовность мобилизоваться сейчас, чтобы двигаться вперед, к завтрашнему дню».© Peter Turnley (Из серии «Человеческий портрет Сovid-19 в Нью-Йорке») Человек, размахивающий иракским знаменем во время символического траурного марша в память о манифестанте, который накануне был убит в ходе столкновений с представителями силовых органов. Багдад, 21 января 2020.© Emilienne Malfatto для The Washington Post Представитель народа Луо, сторонник лидера оппозиции Раила Одианга во время этнических столкновений на западе Кении. Город Кисуму. 29 января 2008.© Yasuyoshi Chiba / AFP (японский фотограф – победитель World Press Photo-2020).

Один волчонок играет с пером, в то время как другой ласкается с Белым Скарфом, стареющим матриархом стаи. Север Арктики.© Ronan Donovan / National Geographic Magazine (Из серии «Волки на вершине мира»).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Страшно и злободневно. Лучшие фотографии с главного мирового фотофорума Когда нет воды, остается только растрескавшаяся земля. По словам старейшин, всего несколько поколений назад сезон муссонов приносил проливные дожди, и окружающая среда в регионе была совсем другой. Шарам, штат Уттар-Прадеш, на севере Индии.© Bryan Denton для The New York Times На обширном пресноводном озере Манчхар (Пакистан), 350 км2, осталось не более сорока лодок-домов, где обитают люди племени мохана. Эти люди живут вместе с птицами, с которыми поддерживают уникальные отношения. Они – и домашние животные, и компаньоны по рыбалке, их также учат привлекать перелетных птиц из Сибири.© Sarah Caron для Le Figaro Magazine