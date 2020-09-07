5 полезных свойств картофеля, о которых вы не догадывались

07.09.2020, 17:44, Разное



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Картофель — один из самых доступных продуктов на свете и существуют тысячи рецептов блюд его приготовления. Кроме того, он очень сытный, поэтому им легко утолить голод и регулировать количество потребляемых калорий. Этим преимущества корнеплода не исчерпываются:

Картофель содержит множество витаминов и минералов

Пищевая ценность картофеля варьируется в зависимости от сорта и способа приготовления, например, жареный картофель более калорийный, чем запеченный.

Одна запеченная на углях или в духовке картофелина средних размеров с кожурой содержит:

клетчатка: 3,8 грамма

витамин C: 28% от рекомендованной суточной нормы потребления (РСНП);

витамин B6: 27% от РСНП;

калий: 26% от РСНП;

марганец: 19% от РСНП;

магний: 12% от РСНП;

фосфор: 12% от РСНП;

ниацин: 12% от РСНП;

фолиевая кислота: 12% от РСНП.

Кстати, не пренебрегайте картофельной кожурой — это бесценный источник питательных веществ! Чистка картофеля не только утомляет, но и лишает вас необходимых витаминов и минералов.

Богат антиоксидантами

Картофель содержит флавоноиды, каротиноиды и фенольные кислоты — антиоксиданты, которые нейтрализуют вредные для организма свободные радикалы. Исследования показали, что эти соединения могут потенциально подавлять рост клеток рака печени и толстой кишки.

Известно также, что цветной картофель (например, фиолетовый), содержит в 3-4 раза больше антиоксидантов по сравнению с белым.

Может улучшить контроль уровня сахара в крови

Картофель содержит особый тип крахмала, известный как резистентный крахмал, который не расщепляется, полностью усваивается организмом и становится источником полезных бактерий в кишечнике. Ученые считают, что это тип крахмала может способствовать снижению резистентности к инсулину, что благотворно влияет на контроль сахара в крови. В частности, исследование с участием диабетиков показало, что употребление продуктов с резистентным крахмалом (кроме картофеля это гречка, фасоль, чечевица и овес) помогает снизить избыток сахара в крови после еды.

Ловите лайфхак: если вы хотите увеличить содержание резистентного крахмала в картофеле, отварите его, подержите ночь в холодильнике и ешьте только холодным.

Хорошо влияет на здоровье пищеварительной системы

Все тот же резистентный крахмал благотворно влияет на работу пищеварительного тракта благодаря тому, что при переваривании превращается в короткоцепочечные жирные кислоты — важный питательный источник для кишечных бактерий. Ученые выяснили, что эта «пища» бактерий укрепляет защитные свойства толстой кишки и снижает риск калоректального рака, а также помогает при таких заболеваниях, как язвенный колит и болезнь Крона.

Не содержит глютен

Если вы сторонник безглютеновой диеты из-за того, что плохо переносите глютен или просто следуете модным веяниям, вам стоит включить картофель в свой рацион (вместе с кожурой, как мы помним).

Однако важно помнить, что многие блюда с картофелем содержат ингредиенты с глютеном, поэтому всегда изучайте состав всех продуктов, которые входят в рецепт.