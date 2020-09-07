Продажи новых автомобилей в РФ в августе сократились на 0,5%

07.09.2020, 17:25, Новости дня

Эксперты озвучили результаты продаж новых автомобилей в РФ за август.

В частности, продажи легковых и коммерческих машин на отечественном рынке в прошлом месяце составили 137,5 тысяч машин, что на 0,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Специалисты указали, что падение оказалось достаточно умеренным, тогда как даже падение национальной валюты не привело к резкому сокращению покупательской способности в России.

Наибольшим спросом у покупателей пользуются отечественные модели Lada, которые купили 28,6 тысяч клиентов. На втором месте южнокорейская марка KIA с результатом 19,8 тысяч сделок. Замыкает тройку лидеров популярный бренд Hyundai с 17,4 тысячами проданных автомобилей. Аналитики сообщили, что в ТОП-5 также вошли модели известных марок Volkswagen и Renault.