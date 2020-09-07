 

Тихановская сделала заявление об исчезновении соратницы: Это нас не остановит

07.09.2020, 17:23, Разное

По словам Светланы Тихановской, режим президента Белоруссии Александра Лукашенко “занимается террором”. Она отметила, что помимо Марии Колесниковой “похищены” и другие оппозиционеры – Антон Родненков и Иван Кравцов.

Главная соперница главы республики уверена, что это попытка сорвать работу Координационного совета. “Но это нас не остановит. Чем больше они запугивают, тем больше людей будет выходить на улицу”, – заявила Светлана Тихановская. Политик добавила, что они с соратниками все равно продолжат борьбу.

“Будем добиваться освобождения всех заключенных и проведения новых честных выборов”, – заявила Светлана Тихановская. ГУВД Минска проверяет данные об исчезновении Марии Колесниковой.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 16 Авг 2020 в 7:55 PDT

Как писали “Дни.ру”, члена Координационного совета оппозиции задержали 7 сентября около 10 часов утра возле Национального художественного музея в Минске. Несколько человек в гражданской одежде и масках выскочили из микроавтобуса с надписью “Связь” и схватили Марию Колесникову. Злоумышленники затолкали политика в свой транспорт, после чего быстро уехали.

Напомним, по данным Центризбиркома Белоруссии, на президентских выборах в республике победил Александр Лукашенко. Он набрал 80,1% голосов избирателей. Его главная конкурентка Светлана Тихановская – 10,12%. Многие жители республики оказались не согласны с такими данными и вышли на акции протеста.



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