Клиника «Шарите»: Навальный выведен из комы
07.09.2020, 17:20, Новости дня
Российский оппозиционер Алексей Навальный выведен из медицинской комы и реагирует на речь окружающих, сообщила в понедельник берлинская клиника «Шарите».
Больница, куда Навального доставили после того, как ему стало плохо во время перелета по России в прошлом месяце, также сообщает, что пациента постепенно отключают от аппарата искусственного дыхания.
«Пока рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления», – говорится в кратком заявлении клиники.
Как заявила ранее канцлер Германии Ангела Меркель, Берлин пришел к выводу, что Навальный был отравлен химическим веществом из группы «Новичок». По словам властей Великобритании, вещество из той же группы использовалось при покушении на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь в Англии в 2018 году.
Москва настаивает, что доказательств отравления нет.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет