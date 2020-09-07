Клиника «Шарите»: Навальный выведен из комы

07.09.2020, 17:20, Новости дня

Российский оппозиционер Алексей Навальный выведен из медицинской комы и реагирует на речь окружающих, сообщила в понедельник берлинская клиника «Шарите».

Больница, куда Навального доставили после того, как ему стало плохо во время перелета по России в прошлом месяце, также сообщает, что пациента постепенно отключают от аппарата искусственного дыхания.

«Пока рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления», – говорится в кратком заявлении клиники.

Как заявила ранее канцлер Германии Ангела Меркель, Берлин пришел к выводу, что Навальный был отравлен химическим веществом из группы «Новичок». По словам властей Великобритании, вещество из той же группы использовалось при покушении на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь в Англии в 2018 году.

Москва настаивает, что доказательств отравления нет.