 

Меркель не исключает введения санкций против «Северного потока – 2»

07.09.2020, 17:20, Новости дня

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает введения санкций в отношении проекта «Северный поток – 2» в ответ на предполагаемое отравление российского оппозиционера Алексея Навального нервно-паралитическим веществом советского образца, заявил в понедельник ее пресс-секретарь.

Многие видные политики Германии, в том числе члены партии ХДС, к которой принадлежит Меркель, призывают приостановить строительство газопровода. Они настаивают на том, что Берлин не должен закрывать глаза на покушение, а приостановка проекта станет четким сигналом для Кремля.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в воскресенье заявил, что Россия должна помочь прояснить обстоятельства отравления Алексея Навального, иначе Германия откажется от поддержки «Северного потока – 2».

Алексей Навальный (архивное фото)

Представитель Меркель Штеффен Зайберт, отвечая в понедельник на вопрос о том, разделяет ли она точку зрения Мааса, сказал: «Канцлер согласна с замечаниями, сделанными министром иностранных дел».

Это первый четкий признак того, что Меркель готова принять меры в отношении проекта, который она ранее поддерживала.

Новый газопровод, который должен начать работу в начале 2021 года, призван удвоить поставки российского газа в Германию. На данный момент завершено более 90 процентов работ.

Однако Зайберт отметил, что пока рано принимать решение о санкциях против России в связи с отравлением.



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