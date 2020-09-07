Федор Бондарчук завершил съемки своего первого сериала “Псих”: Паулина Андреева, Елена Лядова и другие на новых фото с площадки

07.09.2020, 17:17, Разное

В начале лета, в июне, практически сразу после окончания карантинного режима, в столице запустились съемки первого сериала в творческой биографии Федора Бондарчука. Летний сезон подошел к концу – и практически одновременно с этим завершился и съемочный процесс “Психа”. Драматический 8-серийный проект входит в линейку собственных проектов сервиса more originals, а его премьера должна состояться уже 5 ноября.

Федор Бондарчук на съемках сериала “Псих” Игорь Вдовин и Елена Лядова Татьяна Долматовская, Паулина Андреева, Федор Бондарчук, Елена Лядова (на заднем плане) и другие члены съемочной группы Паулина Андреева (слева), Федор Бондарчук

Съемки “Психа” проходили по всей Москве и близлежащей области, о чем не преминул рассказать режиссер, подводя итог проделанной работы:

“Псих” – это настоящее путешествие по летней Москве. Вместе со съемочной группой мы исследовали “Зарядье”, посещали Музей архитектуры на Воздвиженке, устраивали поисковые операции в Лыткарино, ютились в небольших квартирах, где мне после масштабного “Вторжения” было даже немного тесно. Специально для нас приостановили снос полуразрушенного здания на Волоколамском шоссе, и мы стали последними, кто его увидел. А финальная, 55-я смена проекта прошла под Звенигородом, на огромном поле, с вертолетами, простором и настоящим размахом. Это было лето удивительных съемок и непрерывных вызовов.

Константин Богомолов и Федор Бондарчук Сергей и Федор Бондарчук Елена Лядова и Игорь Вдовин Марина Александрова

В сериале “Псих” рассказывается история столичного психотерапевта Олега: он консультирует богатых и успешных, спасает браки и жизни, но и сам бы не отказался от помощи специалиста. Кризис среднего возраста, медикаментозная зависимость, раздражительность, нарастающая агрессия и вдобавок ко всему жизнь с мамой – все вышеперечисленное и отравляет 40-летнему герою жизнь. Олега в сериале играет Константин Богомолов, главная женская роль досталась Елене Лядовой. В проекте также заявлены – Роза Хайруллина, Олег Меньшиков, Аня Чиповская, Евгения Громова, Игорь Верник, Владимир Симонов, Александр Горчилин, Марина Александрова и другие актеры. Производством “Психа” по заказу онлайн-сервиса more.tv занимаются “НМГ Студия” и “Студия Видеопрокат”.

Федор Бондарчук Оператор Юрий Никогосов и Федор Бондарчук Евгения Громова Съемки сериала “Псих” Съемочная группа сериала “Псих”