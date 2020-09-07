 

Суд Саудовской Аравии вынес приговор обвиняемым по делу Хашукджи

07.09.2020, 17:08, Новости дня

Суд Саудовской Аравии приговорил пятерых из восьми обвиняемых по делу убитого в консульстве королевства в Стамбуле в октябре 2018 года журналиста Джамаля Хашукджи к 20 годам тюремного заключения, сообщил официальный представитель генпрокуратуры КСА.

«К 20-летнему сроку приговариваются пять обвиняемых гражданских лиц по делу Хашукджи, еще один приговаривается к десяти годам заключения», – передает заявление прокуратуры РИА «Новости».

Еще двое получили по семь лет тюрьмы.

Напомним, в октябре 2018 года обозреватель американской газеты Washington Post Хашукджи пропал после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Позже сообщалось, что он подвергся пыткам и был обезглавлен.

Саудовская генпрокуратура заявляла, что по делу об убийстве Хашукджи задержаны несколько человек, пятерым из них грозит смертная казнь. После этого президент Турции предложил судить саудовцев, причастных к убийству, в Стамбуле.

Спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар подготовила доклад, в котором говорится о виновности Саудовской Аравии в совершении внесудебной казни журналиста Джамаля Хашукджи.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.09 / В Бундестаге призвали Шредера уйти из российских бизнес-структур после отравления Навального

26.06 / Конгрессмены США приняли законопроект о реформе полиции

13.08 / Экс-нардеп Ильенко решил баллотироваться в мэры Киева

08.07 / Байден победил на праймериз в Нью-Джерси и Делавэре

12.07 / Германии и Франции следует больше давить на Кремль в вопросе Украины – американский генерал в отставке Ходжес

02.08 / Полиция настаивает, чтобы услуга охраны поездов была платной. Это 250 млн грн в год – Лещенко

27.06 / Die Zeit – без воли и единства европейскому «мешку блох» не выжить в 2,5-полярном мире

09.08 / В Нигере убиты шесть французских туристов, их местный гид и водитель

25.06 / Ивлеева объяснила хвастовство роскошью

25.07 / Выпускник сдал ЕГЭ на 400 баллов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска