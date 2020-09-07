Соцзащита на Урале подарила юноше без рук коляску на ручном управлении

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07.09.2020, 17:08, Новости дня

Семнадцатилетний Серафим Денисов из Тюменской области, инвалид с детства, получил от соцзащиты коляску, на которой не сможет передвигаться.

«Я инвалид детства. Не могу передвигаться. Предоставленная социальной службой коляска не дает возможности самостоятельно передвигаться (передвигать руками колеса). Спасением для меня стала бы коляска с автоматическим управлением. Но моей семье она не по карману. Летом я передвигаюсь сидя на скейтборде. Осенью, зимой и весной я вынужден сидеть дома», – приводит информационное агентство Ura.ru слова из письма Серафима Денисова.

Сообщается, что получить оперативный комментарий в департаменте социального развития Тюменской области не удалось из-за того, что телефон пресс-секретаря ведомства все время занят. В ведомство уже направлен письменный запрос. 

Как сказал Денисов, соцзащита с ним уже связалась.

«Они сами на меня вышли, вчера позвонили мне. Уже открыт какой-то счет. Скейтборд для меня уже давно стал вторыми ногами. Но мне нужна автоматическая коляска, потому что приходится преодолевать каждый день очень большие расстояния», – сказал Денисов.

Ранее сообщалось, что министерство труда и соцзащиты РФ разрабатывает проект об увеличении с 1 января 2021 года размера выплат семьям, среднедушевой доход которых не достигает величины регионального прожиточного минимума при текущем размере пособий.



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