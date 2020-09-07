Суд отказал Минобороны в иске к разработчику С-400

07.09.2020, 17:02, Новости дня

Московский арбитражный суд отклонил иск министерства обороны России, требовавшего взыскать 440 млн рублей с производителя зенитных ракетных систем НПО «Алмаз» имени академика Расплетина.

«В иске отказать полностью», – говорится в карточке дела, передает РИА «Новости».

Предмет контракта и другие подробности разбирательства в материалах суда не указаны.

Минобороны требовало возмещение неустойки по государственному контракту от 26 сентября 2016 года.

Научно-производственное объединение «Алмаз» имени академика А. А. Расплетина входит в состав концерна «Алмаз-Антей».

Среди знаковых разработок – ЗРС С-25 (1955 год), ЗРК С-75 (1959), ЗРК С-125 (1961), ЗРС С-200 (1967), семейство многоканальных зенитных ракетных систем С-300П (1979-1990), ЗРС С-400 «Триумф» (2007).

В 2017 году сообщалось, что суд в ходе предварительных слушаний оставил без рассмотрения исковое заявление Минобороны к концерну ВКО «Алмаз-Антей», в котором военное ведомство требовало заключить лицензионное соглашение по интеллектуальной собственности поставляемой на экспорт ЗРС С-300.