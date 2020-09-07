 

Суд отказал Минобороны в иске к разработчику С-400

07.09.2020, 17:02, Новости дня

Московский арбитражный суд отклонил иск министерства обороны России, требовавшего взыскать 440 млн рублей с производителя зенитных ракетных систем НПО «Алмаз» имени академика Расплетина.

«В иске отказать полностью», – говорится в карточке дела, передает РИА «Новости».

Предмет контракта и другие подробности разбирательства в материалах суда не указаны.

Минобороны требовало возмещение неустойки по государственному контракту от 26 сентября 2016 года.

Научно-производственное объединение «Алмаз» имени академика А. А. Расплетина входит в состав концерна «Алмаз-Антей».

Среди знаковых разработок – ЗРС С-25 (1955 год), ЗРК С-75 (1959), ЗРК С-125 (1961), ЗРС С-200 (1967), семейство многоканальных зенитных ракетных систем С-300П (1979-1990), ЗРС С-400 «Триумф» (2007).

В 2017 году сообщалось, что суд в ходе предварительных слушаний оставил без рассмотрения исковое заявление Минобороны к концерну ВКО «Алмаз-Антей», в котором военное ведомство требовало заключить лицензионное соглашение по интеллектуальной собственности поставляемой на экспорт ЗРС С-300.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Новый кроссовер Renault Kiger показали на рендерах

08.07 / Московская биржа открылась снижением

30.06 / В Ярославле открывается летний туристический сезон

30.06 / “Законопроект “О медиа” может привести к установлению цензуры”. Елизаров, Швец, Гордон, Кошкина, Влащенко, Сохар, Шлинчак, Бацман, Лымарь обратились к Зеленскому и Раде

29.06 / Экс-глава разведки США и демократ поспорили из-за статьи о России

23.08 / Медицинский борт в Германию для Навального оплатили российские благотворители Зимины

30.08 / Конева установила лучший результат сезона в мире в тройном прыжке на Кубке России

18.08 / Коронавирус вызвал кризис психического здоровья в Северной и Южной Америках

24.06 / «Торнадо-С» и ТОС-2 впервые приняли участие в параде в Москве

17.07 / “Вашингтон пренебрегает суверенитетом Европы”. Германия раскритиковала намерения США ввести новые санкции против “Северного потока – 2”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска