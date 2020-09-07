Рошаль ответил на письмо Навальной

07.09.2020, 17:02, Новости дня

Президент союза «Национальная медицинская палата» (НМП), доктор Леонид Рошаль обратился к жене блогера Алексея Навальног Юлии и отметил, что не верит в то, что она написала некорректное письмо в ответ на его инициативу.

«Уважаемая Юлия Борисовна! Я не верю, что это некорректное письмо мне написали Вы. Мне о Вас рассказывали другое. Ваше письмо по содержанию не соответствует тому, о чем я писал. Все понимают Ваше состояние. Желаю Алексею Анатольевичу выздоровления и берегите себя», – написал он в Twitter.

Ранее президент Национальной медицинской палаты России, доктор Леонид Рошаль предложил немецким врачам создать экспертную группу для изучения причин состояния Алексея Навального.

По его словам, в Нацмедпалате рассчитывают на возможность совместно с Германией изучать природу отравления Навального. «Если окажется, что действительно Навальный был отравлен, мы считаем, что необходимо в РФ возбудить уголовное дело», – отметил Рошаль.

Супруга Навального Юлия критически отнеслась к инициативе Рошаля, заявив, что президент Национальной медицинской палаты РФ не должен иметь никакого отношения к лечению ее мужа. «Вы выступаете не как врач, а как голос государства», – написала Юлия Навальная в личном блоге в Instagram, сообщает РИА Новости.

В минувшую среду правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах об «отравлении» Навального «Новичком».

Омские медики, лечившие Навального, не согласны с немецкими коллегами, которые заявили об отравлении блогера.

При этом один из разработчиков вещества Леонид Ринк заявил об отсутствии у Навального симптомов отравления «Новичком». Другой разработчик «Новичка» Владимир Углев также усомнился в применении этого вещества против Навального.