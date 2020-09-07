В Кремле отреагировали на гибель украинского военного на Донбассе

07.09.2020, 16:59, Новости дня

Россия настаивает на сохранении режима прекращения огня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после убийства украинского военного боевиками на Донбассе, пишет ТАСС.

РФ “обеспокоена” ростом напряженности на линии соприкосновения, “делала и будет делать” все возможное для деэксалации, сказал Песков, назвав РФ “страной-посредником” в конфликте.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020-го трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

По словам начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, режим прекращения огня выполнялся с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носили системного характера.

6 сентября в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями РФ позиции подразделений Объединенных сил недалеко от Причепиловки Луганской области один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения, несовместимые с жизнью. Это первая потеря ВСУ с начала действия режима прекращения огня.

Еще один военнослужащий получил ранения в результате прицельного обстрела в районе Красногоровки Донецкой области, двое – при взрыве неизвестного устройства. Также 6 сентября стало известно о гибели двух военнослужащих на минном поле при эвакуации с места пожара.

В тот же день состоялось внеочередное заседание ТКГ, на котором случившееся украинская делегация назвала “отдельными провокациями”. В Офисе президента потребовали от России “вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение” боевиков. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный телефонный разговор с главой российского МИД Сергеем Лавровым.