Боррель прокомментировал похищение Колесниковой

07.09.2020, 16:59, Новости дня

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил предполагаемое похищение члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и преследование других активистов белорусскими властями. Об этом он написал в Twitter.

“Произвольные аресты, а также похищения по политическим мотивам, включая сегодняшние жестокие действия в отношении [политолога] Андрея Егорова, [эколога] Ирины Сухий и Марии Колесниковой, неприемлемы. Власть должна прекратить запугивать граждан и нарушать собственные законы и международные обязательства”, – заявил Боррель.

Arbitrary arrests and kidnappings on political grounds in Belarus, including this morning’s brutal actions against Andrei Yahorau, Irina Sukhiy & Maria Kalesnikova, are unacceptable. State authorities must stop intimidating citizens & violating their own laws and int. obligations

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 7, 2020

7 сентября белоруска по имени Анастасия сообщила, что стала свидетелем похищения Колесниковой в Минске. По ее словам, оппозиционерку затолкнули в темный микроавтобус с надписью “Связь”. На кадрах, которые прислали журналистам TUT.BY, видно, как группа людей садится в микроавтобус, но их лица неразличимы. Милиция Минска заявила, что не задерживала Колесникову.

Колесникова – белорусская флейтистка, политическую карьеру начала в 2020 году, когда возглавила штаб банкира Виктора Бабарико (он собирался баллотироваться в президенты, но был арестован незадолго до выборов и не допущен к ним). После ареста Бабарико Колесникова вместе с Вероникой Цепкало, женой еще одного недопущенного к выборам политика – Валерия Цепкало – вошла в штаб оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Цепкало покинула страну еще до выборов, Тихановская – сразу после них. Таким образом, Колесникова остается единственным лидером оппозиции, который до сих пор находится в Беларуси.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.