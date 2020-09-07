Эксперт: Врио калужского губернатора зарекомендовал себя руководителем нового образца

07.09.2020, 16:48, Новости дня

Врио главы Калужской области Владиславу Шапше удалось использовать сложную ситуацию пандемии для развития бизнеса и производств в регионе. Безусловно, президент оценил успехи этого руководителя, – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Константин Комков, комментируя прошедшую в понедельник беседу Владимира Путина с Шапшей.

«Владислав Шапша до своего назначения врио губернатора возглавлял один из крупнейших городов Калужской области – Обнинск, и зарекомендовал себя эффективным управленцем. Кроме того, нынешний глава региона использует задел, который наработали его предшественники», – отметил директор Центра регионального развития, член Общественной палаты РФ Константин Комков. По его мнению, глава государства оценил достижения Шапши на посту руководителя региона.

В понедельник президент в режиме видеоконференции провел беседу с врио калужского губернатора. Владимир Путин дал Шапше ряд поручений, в том числе призвал обратить особое внимание на проблемы стройкомплекса области, а также поручил калужским властям и Минпромторгу проработать возможность доработки балльной системы локализации для автопроизводителей.

Напомним, что Шапша был назначен врио губернатора в феврале этого года. Он сменил на этой должности Анатолия Артамонова, который руководил областью около 20 лет – и, по оценкам, экспертов, считался одним из наиболее эффективных глав регионов. «Шапша за несколько месяцев (в единый день голосования 13 сентября будет ровно полгода с момента его назначения) успел показать быстрые и эффективные результаты. Например, начата работа по ремонту 230 километров дорог», – отметил Комков.

На те месяцы, которые Шапша находится во главе области, пришелся всплеск пандемии коронавируса – и благодаря усилиям врио губернатора и его команды, регион не понес серьезного ущерба, отметил Комков. «Удалось наладить поддержку бизнеса – как малых предприятий, так и гигантов промышленного сектора. Власть находилась в коммуникации с предпринимателями», – отметил эксперт.

«Также крайне важно, что врио губернатора сумел остановить так называемую оптимизацию здравоохранения. В результате медучреждения Калуги и области оказались на достойном уровне, в том числе по числу койко-мест», – подчеркнул политолог.

Кроме того, к числу сильных качеств врио губернатора следует отнести его открытость. «Присутствие в социальных сетях, готовность к коммуникации, к общению с жителями, быстрое реагирование на запросы граждан – все это характеризует Шапшу как руководителя нового образца, – отметил Комков. – Он, с одной стороны, прошел обучение в Высшей школе госуправления РАНХиГС, а с другой стороны он – свой для калужан, известны его успехи на посту муниципального руководителя, и сейчас он демонстрирует хорошие результаты».

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о рецептах управления регионом, которых придерживается врио губернатора Калужской области.