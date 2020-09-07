Названы источники DDoS-атак во время голосования по Конституции

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07.09.2020, 16:48, Новости дня

Источники DDoS-атак на государственные органы РФ в период проведения голосования по поправкам в Конституцию фиксировались с территории США, Великобритании, Украины и ряда стран СНГ, сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских.

«Например, в период проведения голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации (25 июня – 1 июля этого года) имели место масштабные нападения на инфраструктуру ЦИК и другие государственные органы России. Источники DDoS-атак мощностью до 240 тыс. запросов в секунду фиксировались с территории США, Великобритании, Украины и ряда стран СНГ», – передает ТАСС его слова.

Крутских добавил, что в 2020 году проблемы, с которыми все страны сталкиваются в информационном пространстве, нарастают как снежный ком. Так, увеличиваются объемы противоправного контента, в том числе террористической направленности, распространяемого в сети, нормой становится осуществление деструктивных действий государств в информационном пространстве.

«Не прибавляют оптимизма принятые в отдельных странах концепции по нанесению превентивных киберударов, проведению наступательных действий в киберсфере», – сказал он.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходило в РФ с 25 июня по 1 июля.



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