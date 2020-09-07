 

Показную преданность силовиков Лукашенко объяснили: Им отступать некуда

07.09.2020, 16:43, Разное

Бывший чиновник назвал ужасными события, произошедшие в республике за последние недели.

Он признался, что не понимает, как руководство страны может безнаказанно избивать, пытать и убивать простых граждан. “Они даже не попытались потом извиниться. Для меня это за гранью”, – подчеркнул Котов.

Экс-сотрудник администрации президента рассказал, что такого насилия в республике не было с 1940-х годов. Оппозиционеров арестовывали, на них могли оказывать психологическое давление, но телесных наказаний не было. Котов добавил, что не знает, как объяснить нынешнюю жестокость.

Тем не менее он отметил, что показная преданность силовиков возникла неслучайно. Она была вызвана насилием. Бывший чиновник напомнил, что в Белоруссии предусмотрена суровая ответственность за пытки, включая смертную казнь. “Эти люди действительно считают, что им отступать некуда”, – сообщил он.

Напомним, акции протеста в республике начались после оглашения итогов выборов президента. С большим отрывом победил действующий лидер Александр Лукашенко. Согласно данным Центризбиркома, за него отдали голос более 80% жителей страны.

Другие кандидаты на пост главы Белоруссии обвинили власти в фальсификации результатов. Свое несогласие с итогами также выразили граждане. Десятки тысяч жителей страны вышли на улицы с требованием отставки Александра Лукашенко. В ходе столкновения с силовиками пострадали сотни протестующих.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.08 / “Нет статистически достоверных исследований”: Российский онколог оценил опасность гель-лаков для ногтей

03.07 / Мнение: ЕГЭ под ковидом

06.09 / Назван ТОП-3 самых нетривиальных и недорогих купе

11.08 / Мнение: Моя онлайн-лекция в пятницу

24.07 / В базе TENAA появился новый бюджетный смартфон Nokia

06.08 / Мнение: Государство. Интерсубъективное.

07.07 / Личное: Селебы с ксивами

27.06 / Учёные: Доброжелательность к людям почти наполовину зависит от наследственности

13.07 / Ученые нашли связь между уровнем доходов человека и длиной его пальцев

25.07 / Мнение: О деле Дмитриева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска