Показную преданность силовиков Лукашенко объяснили: Им отступать некуда

07.09.2020, 16:43, Разное

Бывший чиновник назвал ужасными события, произошедшие в республике за последние недели.

Он признался, что не понимает, как руководство страны может безнаказанно избивать, пытать и убивать простых граждан. “Они даже не попытались потом извиниться. Для меня это за гранью”, – подчеркнул Котов.

Экс-сотрудник администрации президента рассказал, что такого насилия в республике не было с 1940-х годов. Оппозиционеров арестовывали, на них могли оказывать психологическое давление, но телесных наказаний не было. Котов добавил, что не знает, как объяснить нынешнюю жестокость.

Тем не менее он отметил, что показная преданность силовиков возникла неслучайно. Она была вызвана насилием. Бывший чиновник напомнил, что в Белоруссии предусмотрена суровая ответственность за пытки, включая смертную казнь. “Эти люди действительно считают, что им отступать некуда”, – сообщил он.

Напомним, акции протеста в республике начались после оглашения итогов выборов президента. С большим отрывом победил действующий лидер Александр Лукашенко. Согласно данным Центризбиркома, за него отдали голос более 80% жителей страны.

Другие кандидаты на пост главы Белоруссии обвинили власти в фальсификации результатов. Свое несогласие с итогами также выразили граждане. Десятки тысяч жителей страны вышли на улицы с требованием отставки Александра Лукашенко. В ходе столкновения с силовиками пострадали сотни протестующих.