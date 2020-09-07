 

В Перми задержан активист

07.09.2020, 16:25, Разное

…пытавшийся узнать мнение врио губернатора края о приговоре по делу о «кукле Путина».

Активист Антон Самошин был задержан в центре Перми после того, как он на улице задал вопрос врио губернатора Пермского края Дмитрию Махонину о приговоре по делу о «кукле Путина».

«Губернатор и суд — это вещи разные, мы не влияем на судебную систему», — ответил Дмитрий Махонин.

Самошин сообщил, что неизвестные люди грубо отвели его от врио губернатора, угрожали и рекомендовали уйти. После этого его задержали сотрудники полиции, сказав, что он на кого-то напал, и увезли в отдел полиции номер 6 города Перми.

Активистов и защитника Самошина в отдел не пустили, но пояснили, что Самошин задержан по поступившему на него заявлению. Самошину заявили, что он напал на врио губернатора Дмитрия Махонина, составили протокол по статье 20.1 КоАП РФ («мелкое хулиганство») и оставили на ночь в полиции до суда.

Напомним, 18 августа Ленинский суд Перми вынес приговор троим фигурантам дела о «кукле Путина»: Александру Шабарчину — два года колонии, Даниле Васильеву — год условно, Александра Эткина — оправдал.

Кандидаты в губернаторы Пермского края от ЛДПР и КПРФ высказались в поддержку фигурантов. Врио губернатора свое отношение к делу не сообщал. Ежедневно в Перми проходят одиночные пикеты, осуждающие приговор.

Александра Семенова
специально для «Новой»

Источник: Новая газета



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