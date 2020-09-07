Новый портативный прибор убивает бактерии в ранах при помощи озона

07.09.2020, 16:24, Разное



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Ученые сконструировали новый прибор, который позволил бы проводить инновационное лечение диабетической стопы непосредственно на дому. О своей разработке они рассказали в журнале Frontiers in Bioengineering and Biotechnology.

Разработка и использование методов лечения ран и язв без антибиотиков очень актуальны. Это связано с усугублением проблемы устойчивости бактерий к антибиотикам и ограниченным количеством новых антибактериальных средств.

Синдром диабетической стопы

Это одно из грозных осложнений сахарного диабета, которое затрагивает кровеносные сосуды, суставы, кости и нервы ног, проявляется в виде язв на подошве и может закончиться ампутацией конечностей.

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Использование озона – один их методов немедиаментозного лечения ран, применяющихся в последние годы. Одно из показаний для его использования – диабетическая стопа. Озон не обладает ранозаживляющим действием, но убивает бактерии, которые ухудшают течение раневого процесса.

Сейчас пациентам лечение озоном может быть доступно только в специализированных медицинских учреждениях. Людям с ограничением подвижности нередко сложно получить такой вид помощи. Кроме того, окончание терапии (отсутствие ее продолжения дома) после короткого курса плохо влияет на результаты лечения. Новое изобретение – портативный прибор для терапии озоном – должен помочь со временем решить эту проблему.

Ученые из Университета Пурдю (Purdue University) под руководством Рахима Рахими (Rahim Rahimi) создали прототип носимого устройства для лечения ран озоном. Оно состоит из воздухопроницаемого пластыря, который наклеивается на кожу поверх раны, и соединяется посредством силиконовой трубки с компактным прибором, вырабатывающим озон. Этот прибор можно легко носить на поясе, он работает от аккумулятора.

«Озон передается непосредственно к раневой поверхности, лечение производится местно и целенаправленно. Наша инновационная технология имеет небольшой размер, пациенты смогли бы просто использовать ее дома», – рассказал Рахими.

Исследования нового прибора с участием людей еще не проводились.