Мэр Каменска-Шахтинского уходит в отставку

07.09.2020, 16:23, Разное

Судя по многочисленным обращениям горожан, в последнее время ситуация в Каменске-Шахтинском значительно ухудшилась. Люди постоянно жалуются на мусор на улицах и во дворах, неудовлетворительное состояние дорог и тротуаров, перебои в работе общественного транспорта, проблемы в ЖКХ . Как результат – доверие горожан к своей администрации резко упало.

Ознакомиться с ситуацией в городе прибыл глава Ростовской области Василий Голубев. Губернатор приехал без предупреждения. Он прошелся по улицам, пообщался с местными жителями, после чего отправился в поселок Южный, жители которого также жалуются на местные власти.

После общения с жителями Голубев отправился в администрацию Каменска-Шахтинского. Разговор с руководством города был коротким.

Увиденное губернатор назвал очень печальным зрелищем. “Слов нет, такого состояния Каменск давно не видел. Одним словом, в городе хозяина нет, город – сирота. Константин Константинович, нам не о чем говорить, вы свою задачу выполняете плохо”, – сказал Голубев.

Мэр Каменска-Шахтинского написал заявление об уходе по собственному желанию. Заявление Константина Фетисова гордума рассмотрит до конца дня.

Обязанности градоначальника будет временно исполнять первый замглавы администрации Александр Срыбный.