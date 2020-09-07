Навального вывели из медицинской комы

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07.09.2020, 16:08, Новости дня

Состояние здоровья блогера Алексея Навального улучшилось, его вывели из медицинской комы и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщили медики клиника Charite.

По словам немецких врачей, долгосрочные последствия тяжелого отравления Навального оценивать рано, но он реагирует на обращенную к нему речь.

«Состояние Алексея Навального, который с 22 августа проходит лечение в Charite, улучшилось. Пациента вывели из медицинской комы и отключили от ИВЛ. Он реагирует на словесные раздражители. Еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления», – говорится в пресс-релизе клиники, передает РИА «Новости».

Ранее Национальная медицинская палата РФ обратилась к Врачебной палате Германии с предложением создать совместную экспертную группу для изучения причин состояния Навального.

Ранее в Мюнхенском институте фармакологии и токсикологии Федеральных вооруженных сил заявили, что обнаруженный в крови Алексея Навального яд относится к группе нервно-паралитических агентов «Новичок». При этом врачи омской больницы, куда был госпитализирован впавший в кому блогер, докладывали о том, что не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ. 



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