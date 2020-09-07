Третьеклассники отправились на допрос после пикета из-за агрессивного школьника

07.09.2020, 16:08, Новости дня

Полиция Южно-Сахалинска проверила третьеклассников и их родителей, которые устроили пикет из-за агрессивного школьника. Учеников допросили без присутствия взрослых, сообщила мама одного из учеников.

«Детей опрашивают без присутствия родителей. Нашего учителя вызывают к директору, на это время приходит учитель на замену, и полиция вызывает ребенка с уроков», – рассказала одна из мам, слова которой приводит региональное издание Sakhalin.info.

Она добавила, что родителей тоже допрашивают, однако никаких официальных документов о том, что брали с них показания, им не дают. На данный момент полиция проверяет, не нарушили ли участники пикета административное законодательство. В ведомстве подтвердили, что разговаривали с детьми в присутствии социального педагога.

«Это обычная практика, мы не преследуем цели кого-то наказать», – сообщили в пресс-службе.

Проблема с мальчиком возникла еще в 2019 году, когда он стал бить не только одноклассников, но и учителей. Школьник показывал детям и педагогам половые органы, включал порнографические ролики, кидался грязью и камнями и матерился. Родители подключили департамент образования, и тогда мальчика перевели на домашнее обучение. С ним начали работать специалисты по корректировке поведения. Однако с 1 сентября он вернулся в школу по решению комиссии, передает телеканал «360».

Ппикет прошел 3 сентября. Ученики третьего класса школы №21 стояли с плакатами: «Мне страшно ходить в школу», «Я тоже имею право спокойно учиться», «Не хочу смотреть, как душат и бьют моих одноклассников». В результате агрессивного мальчика перевели на домашнее обучение, для него начали создавать индивидуальный учебный план. Кроме того, ребенку назначили психолого-медико-педагогическую комиссию.