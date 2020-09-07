 

Третьеклассники отправились на допрос после пикета из-за агрессивного школьника

07.09.2020, 16:08, Новости дня

Полиция Южно-Сахалинска проверила третьеклассников и их родителей, которые устроили пикет из-за агрессивного школьника. Учеников допросили без присутствия взрослых, сообщила мама одного из учеников.

«Детей опрашивают без присутствия родителей. Нашего учителя вызывают к директору, на это время приходит учитель на замену, и полиция вызывает ребенка с уроков», – рассказала одна из мам, слова которой приводит региональное издание Sakhalin.info.

Она добавила, что родителей тоже допрашивают, однако никаких официальных документов о том, что брали с них показания, им не дают. На данный момент полиция проверяет, не нарушили ли участники пикета административное законодательство. В ведомстве подтвердили, что разговаривали с детьми в присутствии социального педагога.

«Это обычная практика, мы не преследуем цели кого-то наказать», – сообщили в пресс-службе.

Проблема с мальчиком возникла еще в 2019 году, когда он стал бить не только одноклассников, но и учителей. Школьник показывал детям и педагогам половые органы, включал порнографические ролики, кидался грязью и камнями и матерился. Родители подключили департамент образования, и тогда мальчика перевели на домашнее обучение. С ним начали работать специалисты по корректировке поведения. Однако с 1 сентября он вернулся в школу по решению комиссии, передает телеканал «360».

Ппикет прошел 3 сентября. Ученики третьего класса школы №21 стояли с плакатами: «Мне страшно ходить в школу», «Я тоже имею право спокойно учиться», «Не хочу смотреть, как душат и бьют моих одноклассников». В результате агрессивного мальчика перевели на домашнее обучение, для него начали создавать индивидуальный учебный план. Кроме того, ребенку назначили психолого-медико-педагогическую комиссию.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Китай ввел санкции против конгрессменов и сенаторов США

03.08 / Ветеран «Альфы» оценил требования захватчика заложников в Киеве

15.08 / Эрдоган заявил, что не станет прекращать геологоразведку в Средиземном море

28.06 / Россия готова поставлять на мировой рынок вакцины, препараты и тесты

03.07 / Зеленская выздоровела от COVID-19 – Офис президента

21.07 / “Полчаса дал. Уже меньше осталось”. Луцкий террорист потребовал, чтобы Зеленский выступил с видеообращением

16.08 / В мире: Лукашенко спасет чудо или компромисс с оппозицией

03.08 / Советовавший «поменьше питаться» депутат задекларировал доход в 4 копейки

03.07 / США обвинили Пекин в дестабилизации ситуации в Южно-Китайском море

11.07 / На Донбассе от обстрелов гибнет гражданское население 

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска