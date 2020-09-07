Мужчина в Подмосковье убил двух женщин из-за наследства

07.09.2020, 16:08, Новости дня

В Подмосковье мужчина на почве раздела имущества застрелил двух женщин и покончил с собой, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по области.

«Следователем следственного отдела по городу Дмитрову ГСУ СК РФ по Московской области расследуется уголовное дело по факту обнаружения тел двух женщин и мужчины с огнестрельными ранениями», – говорится на сайте ведомства.

По данным следствия, 5 сентября мужчина, находясь на территории частного домовладения в Дмитрове, в ходе конфликта на почве раздела имущества, произвел выстрелы из охотничьего ружья в пожилую хозяйку участка и ее дочь. От полученных ранений женщины скончались на месте происшествия. После этого мужчина покончил с собой.

В 2019 году в Москве сотрудники правоохранительных органов предотвратили убийство женщины, которое организовал ее сын из-за квартиры.