Компания Honda привезет в Россию обновленный кроссовер Honda CR-V

07.09.2020, 16:05, Новости дня

Японский автомобильный гигант Honda рассекретил технические параметры паркетника CR-V 2020 модельного года для рынка России.

Автомобиль сможет похвастаться более расширенным функционалом, а также несколькими новыми агрегатами. Распознать обновленный кроссовер можно по бамперам, стильной решетке радиатора, задним фонарям, а также хромированным вставкам на кузове. Кроме того, теперь автомобиль имеет переработанную центральную консоль с дополнительными опциями и мультимедийным центром.

Из технических параметров указано применение 2-литрового бензинового мотора на 150 л.с. мощности. Кроме того, покупатели смогут выбрать модель с 2,4-литровым бензиновым двигателем, который выдает 186 л.с. мощности. Кроссовер также получит систему полного привода и вариатор.