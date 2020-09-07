Бренд Nissan перенес сроки выпуска нового кроссовера Qashqai

07.09.2020, 16:05, Новости дня

Японский бренд Nissan объявил о решение отложить выпуск обновленного паркетника Nissan Qashqai.

Причина данного решения состоится в ранее принятом режиме самоизоляции, который привел к существенным финансовым расходам и кризису в компании. Вместе с тем эксперты прогнозируют, что новая модель Qashqai поступит на рынок уже к середине следующего года. Специалисты уверены, что новая модель сможет сохранить текущую популярность, несмотря на уход от своевременного поступления на рынок.

Напомним, актуальная модификация поступила на рынок в 2014 году. Ранее неоднократно указывалось, что новая модель получила высокий спрос благодаря идеальному соотношению цены и качества. Кроссовер Qashqai остается актуальным не только для городских дорог, но и для жителей сельской местности.