Юлия Снигирь о романе с Евгением Цыгановым, причинах его развода с женой и своих съемках с Джудом Лоу

07.09.2020, 16:00, Разное

Юлия Снигирь относится к тому числу знаменитостей, которые не любят разговаривать на тему личной жизни с журналистами и рассказывать о ней в собственных социальных сетях. Однако актриса сделала исключение – для Ксении Собчак. Снигирь стала новой гостьей ее YouTube-шоу “Осторожно, Собчак!”, в котором рассказала не только о своем детстве, комплексах, особенностях характера, но и достаточно откровенно поговорила на тему отношений с Евгением Цыгановым и впервые прокомментировала слухи о том, что якобы именно она увела актера из семьи. Публикуем самые интересные цитаты.

О желтой прессе и пристальном внимании к ним с Евгением Цыгановым

За нами следила желтая пресса, я даже не знала, что это так все работает. Это было сложно пережить, но, наверное, помогало и до сих пор помогает понимание и знание того, как есть на самом деле… И более того, я сейчас скажу такую штуку, которая выглядит, будто я вся такая ми-ми-ми, добрая, хорошая, но там даже не в этом дело… Просто я в какой-то момент поняла – не про прессу желтую, про них все понятно, они зарабатывают деньги, несчастные люди – а вот вообще про людей: у нас же действительно в стране огромное количество матерей-одиночек, воспитывающих детей на 10 тысяч рублей в месяц. Ну это правда! Мне страшно жалко людей, что они так живут. И я понимаю, что, когда мне в Instagram какая-нибудь женщина пишет: “Сдохни, сволочь, тварь! Ты разбила семью!”, я понимаю, насколько для нее это болевая точка, что она так реагирует. Значит, она либо боится потерять свою семью, либо у нее уже нет этой семьи. Людям же не приходит в голову, что бывает по-другому, что могут быть какие-то другие модели, конструкции. И когда я об этом стала думать, мне стало гораздо проще это воспринимать.

Было неприятно, и, честно, мне было даже больше обидно, что все говорят про Женю – какой он ужасный отец и что это отвратительно, ничего про него не зная и не понимая.

Конечно, это ответственность <когда у мужчины столько детей>, и тут вопрос, что мужчина делает с этой ответственностью, и у Жени с этим все в порядке. Он действительно очень ответственный человек. Он обеспечивает семью.

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь

Об отношениях с детьми Цыганова от Ирины Леоновой

Отношения прекрасные с ними, они интеллигентные дети. Мы дружим с Полей, старшей дочкой, которая пыталась даже первое время отвечать хейтерам в Instagram. Я сказала ей: “Поля, пожалуйста, не надо на них реагировать”. Дети Жени живут рядом с нами, в соседнем доме.

Юлия Снигирь вместе с Евгением Цыгановым и его детьми на премьере

Об Ирине Леоновой

Я знаю, что Ирина самодостаточный и сильный человек. И она живет жизнью, которой она хочет жить. Она не несчастная жертва. Я сейчас еще раз скажу и больше не хочу – просто не имею права, но Ирина – взрослый, талантливый, красивый человек. Пусть уже все живут своей жизнью совершенно спокойно.

Когда люди начинают что-то обсуждать, писать, это всех унижает. В этой истории есть дети, которые это все читают, уже Instagram есть практически у всех.

Это был самый травматичный опыт в моей жизни.

О причинах расставания Евгения Цыганова с Ириной Леоновой

Ситуация такая, что не совсем все вот так. Я сейчас больше про ход событий. Все-таки там не совсем во мне причина, и это все-таки дело их. Там какая-то своя конструкция, свой расклад. Это не то, что я сидела, и вдруг он: “Я вот пришел!”. Это не так было. Но я не имею права об этом рассказывать.

Скажем так, когда эти решения принимались, меня не было в жизни этой семьи. Это их общее решение. Опять же я не могу об этом говорить. Наверное, Женя не тот человек, который будет пытаться ради общественного мнения и для того, чтобы держать лицо, что-то придумывать, подстраивать и фальсифицировать. Наверное, они как-то честно вместе решили, что вот такой странный момент, не очень подходящий.

У нас у всех была своя внутренняя правда. Мы понимали, что это было как-то важнее. Не было истории, что мы в этот момент думали про общественное мнение. Но, честно сказать, я не ожидала, что будет настолько пристальное внимание! Ни за мной, ни за ним никогда не охотились. Понятно, что не было повода, поэтому мы и не знали, что так бывает.

Я не общаюсь с Ириной, нам незачем. Я общаюсь с детьми.

О том, просила ли она прощения у Ирины Леоновой

Можно не буду отвечать? Не потому, что не хочу. А потому, что там невозможно ответить да или нет… Это не тот вопрос.

О съемках у Паоло Соррентино в сериале “Новый Папа”

У меня было 10 съемочных дней. Сначала я вообще приехала со своим пониманием роли. Я вообще-то тоже, как Константин Юрьевич (Богомолов – прим. ред.), люблю сдержанность, строгость. Поэтому я приехала с такой героиней в голове. Он (Соррентино – прим. ред.) мне сказал: “Нет, нет, нет. Если страдаешь, то страдаешь. Плачешь – плачешь”. Но в процессе мы нашли компромисс, но, на самом деле, он хотел изначально больше, а потом вдруг сказал “А мне нравится”. Сначала я не очень понимала, что он хочет, а потом как-то быстро сориентировалась.

О работе с Джудом Лоу

Мы были в одной гримерке, нас гримировали, и мы общались. Он сам подошел ко мне и сказал, что хочет прорепетировать нашу большую сцену, что он очень волнуется, потому что она сложная. И я его попросила: “Мы можем сейчас эту сцену прорепетировать, а ты мне честно скажешь, что тебе режет слух и не нравится касаемо языка и каких-то актерских вещей?”. И мы с ним прошлись по сцене, и он сказал, что его ничего не смущает, что ему все нравится, что это все работает.

За кадром он улыбается, он спокоен. Нет, он не рассказывает кучу смешных историй, не балагурит, но при этом и не замкнут. Не заигрывал, я, на самом деле, когда летела туда, этого страшно боялась. Я думала, а вдруг Соррентино псих, а вдруг он извращенец? Я уже представила, как он ко мне пристает, как я ему даю пощечину, меня выгоняют с площадки… Клянусь, я это представила!

В числе гостей – Джуд Лоу и Юлия Снигирь