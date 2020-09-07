Скандалы: У полковника Барышева не все явки провалены

07.09.2020, 15:56, Разное

Экс-начальник ЦСКА дал показания на заместителя начальника главного военного следствия

Как стало известно “Ъ”, бывший руководитель главного управления по работе с личным составом вооруженных сил Минобороны и ЦСКА Михаил Барышев, оформив третью по счету явку с повинной, сообщил о факте предполагаемых злоупотреблений со стороны заместителя начальника главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР Сергея Бедина, курировавшего расследование скандально известного дела в отношении АО «Оборонсервис». По версии полковника, генерал-лейтенант Бедин заставил его стать спонсором одной из структур женского пляжного футбола, которой было перечислено 10 млн руб. Ранее подследственный Барышев уже оформил явки с показаниями на бывшего заместителя председателя СКР—начальника ГВСУ Александра Сорочкина и руководителя столичного военного следствия Андрея Генералова. В первом случае состав преступления следователи СКР пока не подтвердили.

В явке с повинной, оформленной в спецблоке СИЗО «Матросская Тишина», полковник Барышев сообщил о предполагаемой даче взятки заместителю руководителя ГВСУ СКР генерал-лейтенанту юстиции Сергею Бедину. По версии заявителя, требование генерала Бедина перечислить на подконтрольный счет 10 млн руб. было подтверждено сотрудниками не только военной прокуратуры, но и ГВСУ СКР, а также чиновниками Минобороны. Заявитель утверждает, что оно было дополнительно «обосновано необходимостью урегулирования конфликта» между военной прокуратурой и ЦСКА, в котором тогда проводились проверки.

Невыполнение выдвинутых ему условий, утверждает Михаил Барышев, грозило полковнику и неназванным руководящим сотрудникам Минобороны «различными проблемами вплоть до необоснованного уголовного преследования».

В результате, утверждает полковник, через некоторое время им «было организовано перечисление требуемых Бединым С. И. денег на указанный счет» со счетов одного из благотворителей, поддерживающих военный спорт. Более подробно об обстоятельствах возможного совершения преступления коррупционной направленности Михаил Барышев пообещал рассказать в ходе доследственной проверки. Такие по закону проводит управление по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов, главного следственного управления (ГСУ) СКР.

Представители господина Барышева пояснили, что заместитель начальника ГВСУ СКР таким образом, видимо, обеспечил ранее обещанное им спонсорство одной из структур женского пляжного футбола.

Получить комментарии самого генерала Бедина “Ъ” не удалось. В ГВСУ СКР от комментариев фактически воздержались, сославшись на то, что в ведомство соответствующее заявление господина Барышева не поступало. «Не имея возможности ознакомиться с указанным документом, мы не можем предоставить вам официальную позицию главного военного следственного управления по данному вопросу»,— говорится в ответе, поступившем на запрос “Ъ”.

Следует отметить, что в своем ведомстве генерал-лейтенант Бедин координирует и контролирует работу следственного управления ГВСУ СКР, деятельность которого, как отмечается в источниках самого комитета, «направлена на обеспечение стратегических интересов государства в сфере экономики и расследование особо тяжких и тяжких преступлений, совершенных высшими должностными лицами центральных аппаратов Минобороны России, ФСБ России и других силовых ведомств, в которых законом предусмотрена военная служба, а также руководителями и иными должностными лицами организаций, предприятий и учреждений различных форм собственности, состоящих в коррупционных связях с военнослужащими и имеющих непосредственное отношение к хищению денежных средств федерального бюджета». Под руководством генерала расследовались такие знаковые дела, как хищения в «Воентелекоме», «Оборонсервисе» и «Славянке». В том числе за эти расследования генерал был отмечен орденом Почета и медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» двух степеней. Многочисленными наградами, в том числе и за участие в боевых действиях в Сирии, отмечен и подследственный полковник Барышев.

Сейчас генерала Бедина называют в числе претендентов на место зампреда СКР—начальника ГВСУ, освободившееся после отставки Александра Сорочкина. Генерал-полковник юстиции Сорочкин, напомним, стал фигурантом первой явки с повинной, оформленной Михаилом Барышевым. В ней говорилось, что начальника ЦСКА заставили оплачивать занятия фитнесом дочери начальника ГВСУ СКР. В ходе доследственной проверки подтвердилось, что Михаил Барышев переводил средства в клуб WeGym «Кутузовский», но делал это, решили в ГСУ СКР, по личной инициативе без оказания на него какого-либо давления и «выдвижения ему незаконных требований» со стороны господина Сорочкина. Фактов совершения генерал-полковником «каких-либо действий или бездействий, входящих в его должностные полномочия», а также оказания Михаилу Барышеву «общего покровительства или попустительства по службе» ГСУ СКР не установлено. Защитник Михаила Барышева Александр Балян утверждает, что «какие-то действия или покровительство для привлечения к уголовной ответственности за взятку по закону вовсе не нужны и формулу обвинения для таких случаев подробно указал пленум Верховного суда России».

Не став возбуждать уголовное дело в отношении генерала Сорочкина, ГСУ СКР отказалось и от уголовного преследования заявителя, так как «им была дана неверная субъективная оценка событий» того, что начальником ГВСУ СКР якобы совершены коррупционные преступления.

Сейчас ведется проверка по данным, указанным во второй явке полковника Барышева, в которой он утверждает, что по требованию руководителя военного следственного управления СКР по Москве генерал-майора юстиции Андрея Генералова обеспечил поставку комплекта спортивной формы сотрудникам управления на общую сумму 2,5 млн руб., а также оплатил следователям билеты на чемпионат мира по футболу 2018 года еще на 1 млн руб.

Напомним, что именно подчиненные генерала Генералова расследовали уголовное дело в отношении полковника Барышева, обвинив его во взяточничестве, превышении должностных полномочий и хищении (ст. ст. 290, 286 и 159 УК РФ). Сейчас экс-начальник ЦСКА знакомится с материалами своего уголовного дела.

Источники “Ъ” в военном следствии полагают, что благодаря явкам полковник Барышев пытается затянуть свое дело или даже развалить его, во всяком случае, ослабить позицию обвинения.

Собеседник “Ъ” не исключает, что генералы, упомянутые в заявлениях, подадут на их автора в суд за клевету. Защита самого полковника Барышева напоминает, что еще год назад он просил передать его дело гражданским следователям, ссылаясь на предвзятость руководителей военного следствия и их подчиненных. Полковник и его защита собираются обжаловать отказное постановление ГСУ СКР, а сам он, по данным адвокатов, нашел в «деле документальные основания для следующих заявлений и обвинений и уверен, что, как бы их ни пытались волокитить, найдутся те, кто реально ими заинтересуется».

Николай Сергеев