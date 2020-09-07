Экспериментальную биопрограмму VSH25 представила IVAO

07.09.2020, 15:53, Разное

Команда специалистов из российской компании IVAO пояснила о создании биологической программы комплексного воздействия под названием VSH25. Данный проект носит экспериментальный характер, и он направлен на улучшение физиологического и психологического состояния человека методом использования его собственных ресурсов организма. Таким образом программа может помочь ему улучшить состояние здоровья, замедлить процесс старения, продлить жизнь и период активной молодости, сообщают разработчики.

В биопрограмме представлено 12 курсов, предлагающих решение таких проблем, как остановить старение, предотвратить болезни, снизить уровень стресса, убрать боль, бросить вредные привычки и т. д.

Работает она так: в зависимости от выбранного курса пользователь получает те или иные визуальные и звуковые сигналы, которые стимулируют его нервную систему, вызывая положительные изменения в организме. Головной мозг получает определенный стимул, обрабатывает полученную информацию и в ответ запускает ряд полезных для организма процессов: начинает синтезироваться ряд гормонов, нейромедиаторов, нейропептидов, активизируется парасимпатическая нервная система и т. д. Данные изменения, объясняют специалисты, напрямую влияют на функциональное состояние человека, улучшая его физиологическое и психологическое самочувствие.

В дополнение к биопрограмме разработаны и другие методы воздействия, усиливающие ее действие: например, курсы психологических практик, таких как визуализация, медитация, самогипноз, ментальные тренировки и др., которые также задействуют внутренние ресурсы человека, чем помогают ему избежать развития болезней, справиться с имеющимися заболеваниями, затормозить процесс старения, достичь благополучия и счастья.

Еще одним полезным дополнением является «Протокол VSH25» — список общих рекомендаций по ведению образа жизни, соответствующего долгожительству. На его основе каждый человек может составить индивидуальный план по достижению конкретной цели — увеличить срок собственной жизни. Данный документ основан на анализе результатов большого количества исследований.

Биопрограмму VSH25 сопровождает внушительная теоретическая база «Как это работает», которая содержит ссылки на научные статьи, важную информацию о механизмах старения и способах продления жизни и молодости, о том, как работает человеческий организм, какие внутренние ресурсы в нем заложены и как ими пользоваться, чтобы оставаться здоровым и активным как можно дольше.

Проект носит экспериментальный характер, и оценить действие программы пользователь сможет уже сейчас в личном кабинете, добавив объективные и субъективные показатели. Эти данные в обезличенном виде лягут в основу доказательной базы VSH25.