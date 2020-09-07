 

Уволилась обзывавшая пятиклассников «нищебродами» чебоксарская учительница

07.09.2020, 15:48, Новости дня

Учительница из Чебоксар, обзывавшая школьников «спиногрызами» и «нищебродами», уволилась из школы по собственному желанию, сообщили в городской администрации.

«Учитель русского языка и литературы на повышенных тонах отчитала учеников пятого класса. Пятого сентября управлением образования была проведена служебная проверка. По итогам расследования учитель была привлечена к дисциплинарной ответственности (ей был объявлен выговор) и уволилась из школы по собственному желанию», – цитирует РИА «Новости» пресс-службу администрации Чебоксар.

В субботу в социальных сетях и в местных СМИ появилась сделанная на диктофон запись, на которой учитель русского языка и литературы отчитывает детей за мусор и следы на полу.

Утверждается, что аудиозапись была сделана учеником пятого класса одной из школ Чебоксар. На ней женщина называет детей «дармоедами», «спиногрызами», «нищебродами», «бездарями» и «свиньями».

По данным управления образования Чебоксар, инцидент произошел 4 сентября в школе №56. Прокуратура Чувашии организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства об образовании в школе, а также конкретным действиям педагога.

В феврале в петрозаводской школе директор отчитала ученицу 8 класса за слишком короткую юбку и назвала ее ноги «толстоватыми», позже мать девочки выложила запись инцидента в Сеть.



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