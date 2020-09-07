 

Глава МИД Сербии назвал исчерпанной ситуацию вокруг поста Захаровой

07.09.2020, 15:48, Новости дня

Глава МИД Сербии, первый вице-премьер Ивица Дачич сказал, что ситуация вокруг высказывания официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в отношении визита президента Сербии Александара Вучича в США исчерпана.

«Глава МИД Ивица Дачич заявил, что МИД Сербии и глава российской дипломатии Сергей Лавров приложили усилия, чтобы закрыть случай публикации представителя МИД Марии Захаровой, чтобы не осталось сомнений в отношениях Сербии и России. Дачич в утренней программе Happy TV заявил, что две страны являются стратегическим партнерами и продолжают это сотрудничество, и это не оставит следа на наших добрых отношениях», – пояснили в пресс-службе министерства, передает ТАСС.

Глава МИД Сербии также указал, что на переговорах в Вашингтоне делегация Сербии не позволила, чтобы подписанный документ отразился на отношениях Белграда с Москвой и Пекином.

Ранее представитель Белого дома Джадд Дир сообщил, что Сербия и непризнанное Косово смогли прийти к договоренностям о нормализации отношений в сфере экономики.

Делегации Сербии и Косова договорились с США об инвестициях на сумму 13 млрд долларов для развития совместных проектов Белграда и Приштины.

Позже в интернете распространилась фотография, сделанная в ходе визита, на которой сербский лидер сидит на стуле на расстоянии от стола Трампа. Снимок в своем Facebook прокомментировала Мария Захарова. Президент Сербии остро отреагировал на пост Захаровой, указав на «примитивизм и невоспитанность».



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