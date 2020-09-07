Мужской монастырь на Валдае закрыли из-за коронавируса

07.09.2020, 15:48, Новости дня

Богородицкий Святоозерский Иверский мужской монастырь на Валдае закрыли для паломников и туристов из-за коронавируса, сообщили в Новгородской митрополии.

Монастырь будет закрыт как минимум две недели из-за того, что COVID-19 выявили у нескольких человек, передает «Интерфакс».

Иверский монастырь был основан на островах Валдайского озера патриархом Московским и Всея Руси Никоном в 1653 году.

Ранее в понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко напомнил, что эпидемия новой коронавирусной инфекции не закончилась.

За минувшие сутки в РФ выявлено 5185 новых случаевкоронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1 млн 30 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.