 

Мужской монастырь на Валдае закрыли из-за коронавируса

07.09.2020, 15:48, Новости дня

Богородицкий Святоозерский Иверский мужской монастырь на Валдае закрыли для паломников и туристов из-за коронавируса, сообщили в Новгородской митрополии.

Монастырь будет закрыт как минимум две недели из-за того, что COVID-19 выявили у нескольких человек, передает «Интерфакс».

Иверский монастырь был основан на островах Валдайского озера патриархом Московским и Всея Руси Никоном в 1653 году.

Ранее в понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко напомнил, что эпидемия новой коронавирусной инфекции не закончилась.

За минувшие сутки в РФ выявлено 5185 новых случаевкоронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1 млн 30 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / Белорусская сторона сорвала визит Венедиктовой по делу вагнеровцев

20.07 / Иран казнил осужденного за шпионаж в пользу США и Израиля

31.08 / Мужчину заподозрили в убийстве жены и тещи в Петербурге

16.08 / Le Monde – оккупационное прошлое подрывает отношения Японии и Южной Кореи

12.07 / Видео: Кого и почему осудили за госизмену

30.06 / В Челябинской области охотник застрелил хаски прямо на глазах у хозяйки

08.08 / Певец из Белоруссии оценил отказ российских артистов выступать в республике за день до выборов

07.07 / Советник главы Роскосмоса задержан по подозрению в госизмене

25.06 / Цена поставок российского газа в Китай в апреле снизилась на 10%

26.08 / Эксперты проанализировали стратегии новых партий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска