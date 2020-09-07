Полякова: Политики пусть сидят в кабинетах и морды не высовывают

07.09.2020, 15:40, Новости дня

Украинская певица Оля Полякова считает, что украинские политики не должны превращаться в героев светской хроники. Об этом она рассказала в интервью ведущей “Світського життя” на канале “1+1” Кате Осадчей.

“Я помню времена, когда звездами у нас были политики. И ты брала интервью у политиков, а от нас нос воротила. Теперь я рада, что наконец-то у нас звезды – это звезды, а политики пусть сидят в кабинетах и морды свои не высовывают за наши деньги” – заявила Полякова.

Она подчеркнула, что не завидует Осадчей, в чьи обязанности входить выслушивать ответы артистов и политиков.

“Я люблю говорить только о себе и совсем не люблю слушать. Поэтому я тебе не завидую. Стоишь, тебе там что-то рассказывают. Вот скажи – тебе это интересно? Мне – нет!” – призналась певица.

2 сентября Полякова выразила возмущение ситуацией, которая сложилась в сфере концертной индустрии в Украине, подчеркнув, что ее выступления были отменены из-за ситуации с коронавирусом в то время, как в Киеве состоялось выступление российского коллеги.

3 сентября артистка вместе с другими представителями украинского шоу-бизнеса вышла на митинг с требованием навести порядок в вопросах организации концертов украинских артистов в условиях пандемии.