 

НАБУ заявило о раскрытии пятилетней схемы хищений в аэропорту “Борисполь”

07.09.2020, 15:40, Новости дня

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) разоблачили схему незаконного распоряжения имуществом международного аэропорта “Борисполь”. Эта схема привела к хищениям в размере 16,5 млн грн, сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины 7 сентября.

Следствие выяснило, что должностные лица аэропорта с 2014 по 2019 год незаконно передавали помещения аэропорта предпринимателям по заниженной стоимости по заключенным договорам предварительной аренды.

“По двум незаконным договорам размер ущерба “Борисполю” превышает 16,5 млн грн. Поскольку имущество принадлежит Министерству инфраструктуры [Украины], передавать его в аренду имеет право исключительно Фонд государственного имущества по соответствующей конкурсной процедуре”, – рассказали в НАБУ.

Следователи 7 сентября сообщили о подозрении по этому делу бывшему руководителю предприятия и начальнику службы арендных отношений. Их действия квалифицированы по статье о злоупотреблении властью или служебным положением. Эта статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет. 

НАБУ и САП продолжают расследовать другие эпизоды по делу о хищении в “Борисполе” указанными лицами с июня 2019 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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