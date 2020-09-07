 

СМИ: Козловский ушел из семьи ради Акиньшиной

07.09.2020, 15:23, Разное

На днях телеграм-канал Peopletalk сообщил, что Козловского и Акиньшину заметили в одном из городов Турции. Актеры сидели в ресторане и обнимались. Они выглядели как пара.

Спустя сутки телеграм-канал “Закулиска” подтвердил информацию коллег, добавив, что Козловский начал встречаться с Акиньшиной на съемках фильма “Чернобыль”, режиссером которого он является. Также Данила пытается подружиться с тремя детьми актрисы.

Скептики не верят в этот роман. Авторы телеграм-канала “Антиглянец” уверены, что информация об отношениях Козловского и Акиньшиной появилась от пиарщиков актера, которые пытаются подогреть интерес к “Чернобылю”. “Пыльный усталый трюк”, – считают обозреватели.

Напомним, весной Ольга Зуева родила от Данилы Козловского дочь Оду Валентину. Сообщается, что актриса сейчас находится в США. Новоиспеченный режиссер продолжает поддерживать бывшую возлюбленную и наследницу.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / Стала известна реакция Ефремова на предложение выпить

14.07 / Личное: Дорогие Porsche AG и Louis Vuitton!

31.07 / Мнение: Как экономика влияет на модную бижутерию

31.07 / Эллен Дедженерес извинилась перед своими сотрудниками после жалоб на расизм и буллинг на съемках

27.06 / “Не может быть!”: Супруга Мартиросяна своим поздравлением Алсу запутала подписчиков

31.08 / “Три поколения моделей”: Мать Виктории Лопыревой на фото затмила красотой свою дочь

20.07 / Военно-биологическая лаборатория США в Алматы может стать бактериологической бомбой США в Центральной Азии

10.07 / Владимир Яглыч продемонстрировал редкий снимок с дочкой от Антонины Паперной

25.07 / Отдых в период пандемии: Куда этим летом отправились российские звезды

04.07 / Личное: Ты больше Никто

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска